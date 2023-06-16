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Экономика 16 июня 2023 15:51

Путин: Ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли на 9,1%

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Доходы в бюджет России, не связанные с экспортом нефти и газа, за январь — май 2023 года выросли на 9,1%. Об этом на пленарной сессии XXVI Петербургского международного экономического форума заявил Президент Владимир Путин.

«Обращает на себя внимание динамика ненефтегазовых доходов. За январь-май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае рост составил 28,5%», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что это означает рост реального сектора экономики страны – предприятия, обрабатывающие производства, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты.

«Российская часть аудитории знает, что мы всегда спрашивали: когда же Россия слезет с нефтегазовой иглы? И вот постепенно эта тенденция набирает обороты», – заключил Президент РФ.

#Владимир Путин #петербургский международный экономический форум #Доходы
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