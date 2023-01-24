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Официальная хроника
24 января 2023  23:37

Владимир Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире

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Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым высоко оценил состояние российских сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире», — отметил глава государства. 

По его словам, выпуск ракет для ПВО в стране сопоставим с мировыми объемами, а сами системы современные, надежные и работают исправно.

«То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot, — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза», — подчеркнул Путин. 

Системы Patriot вошли в очередной пакет военной помощи Киеву, который предоставили США. При этом в Пентагоне исключили возможность отправки на Украину американских расчетов и пообещали обучить украинских военных за несколько месяцев.

Президент РФ назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.

#Владимир Путин
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