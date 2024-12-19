Владимир Путин назвал главный способ решения палестинской проблемы

Чтобы решить палестинскую проблему, нужно устранить ее первопричину. Когда ООН было принято решение о создании двух государств — Израиля и Палестины, был создан только Израиль. Такое мнение в ходе прямой линии высказал Президент России Владимир Путин.

«Решить палестинскую проблему можно только убрав причину ее возникновения. В свое время Советом безопасности ООН было принято решение о создании двух государств: Израиля и Палестины. А Палестина так и не создана, а со стороны Израиля продолжается незаконная поселенческая деятельность», — заявил глава российского государства.

Путин также подчеркнул, что не знает, какие конечные цели преследует Израиль в секторе Газа, но применяемые им методы Россия осуждает и продолжит осуждать.