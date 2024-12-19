Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Путин назвал главный способ решения палестинской проблемы
Чтобы решить палестинскую проблему, нужно устранить ее первопричину. Когда ООН было принято решение о создании двух государств — Израиля и Палестины, был создан только Израиль. Такое мнение в ходе прямой линии высказал Президент России Владимир Путин.
«Решить палестинскую проблему можно только убрав причину ее возникновения. В свое время Советом безопасности ООН было принято решение о создании двух государств: Израиля и Палестины. А Палестина так и не создана, а со стороны Израиля продолжается незаконная поселенческая деятельность», — заявил глава российского государства.
Путин также подчеркнул, что не знает, какие конечные цели преследует Израиль в секторе Газа, но применяемые им методы Россия осуждает и продолжит осуждать.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»