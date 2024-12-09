Владимир Путин назвал героев СВО элитой страны

Сегодня Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России заявил, что страна продолжит опираться на героев СВО, потому что именно они являются элитой России.

Церемония прошла в Кремле по случаю Дня Героев Отечества.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они, настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», — сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, героизм бойцов на защите жизненных интересов России становится нравственным ориентиром для миллионов людей, которые работают с полной самоотдачей во всех отраслях экономики и добиваются поставленных целей. Все они стремятся внести вклад в общее дело, руководствуясь любовью к стране.