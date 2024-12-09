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СВО 9 декабря 2024 14:16

Владимир Путин назвал героев СВО элитой страны

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Сегодня Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России заявил, что страна продолжит опираться на героев СВО, потому что именно они являются элитой России.

Церемония прошла в Кремле по случаю Дня Героев Отечества.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они, настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», — сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, героизм бойцов на защите жизненных интересов России становится нравственным ориентиром для миллионов людей, которые работают с полной самоотдачей во всех отраслях экономики и добиваются поставленных целей. Все они стремятся внести вклад в общее дело, руководствуясь любовью к стране.

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