Владимир Путин назначил в Татарстане новых федеральных судей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, в республике Татарстан на 6-летний срок полномочий назначение получили 12 новых судей.

Семерых судей назначили в районных судах республики, троих – в Верховном суде Татарстана.

Судьями Верховного суда РТ стали Дамир Валеев, Айсылу Гильмутдинова и Роза Зарипова.

Судьей Авиастроительного суда Казани стала Виктория Кузина, судьей Ново-Савиновского суда Казани назначили Ильгама Калимуллина, в Азнакаевском суде будет работать Ирина Газизова, в Альметьевском — Флера Аблакова, в Лаишевском — Наиля Ахмадеева.

В Нижнекамском суде назначены два новых судьи — Алсу Ахмадеева и Алиса Ахметова.

Указом также был назначен председатель Заинского суда – Рамиль Бикмиев, и зампредседателя Авиастроительного суда Казани – Артем Никифоров.