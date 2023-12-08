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Владимир Путин назначил в Татарстане новых федеральных судей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, в республике Татарстан на 6-летний срок полномочий назначение получили 12 новых судей.
Семерых судей назначили в районных судах республики, троих – в Верховном суде Татарстана.
Судьями Верховного суда РТ стали Дамир Валеев, Айсылу Гильмутдинова и Роза Зарипова.
Судьей Авиастроительного суда Казани стала Виктория Кузина, судьей Ново-Савиновского суда Казани назначили Ильгама Калимуллина, в Азнакаевском суде будет работать Ирина Газизова, в Альметьевском — Флера Аблакова, в Лаишевском — Наиля Ахмадеева.
В Нижнекамском суде назначены два новых судьи — Алсу Ахмадеева и Алиса Ахметова.
Указом также был назначен председатель Заинского суда – Рамиль Бикмиев, и зампредседателя Авиастроительного суда Казани – Артем Никифоров.
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