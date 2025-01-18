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Общество 18 января 2025 10:20

Владимир Путин назначил судью в Авиастроительный суд Казани

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Суд Авиастроительного района Казани теперь возглавит Олег Леванов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ уже опубликовали на официальном портале правовой информации.

Путин подписал документ накануне, 16 января.

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