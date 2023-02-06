Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым замсекретаря Совбеза

Рашид Нургалиев Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым замсекретаря Совбеза России. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета безопасности РФ, освободив его от занимаемой должности», – сказано в тексте.

Прежде, с 2012 года, занимал пост заместителя секретаря Совбеза. Бывший министр внутренних дел РФ, возглавлял ведомство с марта 2004 года по май 2012 года. Генерал армии, кандидат экономических наук.

Еще одним указом Владимир Путин назначил заместителя секретаря Совбеза – им стал Алексей Шевцов.