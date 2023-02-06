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Официальная хроника
6 февраля 2023  14:12

Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым замсекретаря Совбеза

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Рашид Нургалиев

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым замсекретаря Совбеза России. Документ опубликован на портале правовой информации. 

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета безопасности РФ, освободив его от занимаемой должности», – сказано в тексте.

Прежде, с 2012 года, занимал пост заместителя секретаря Совбеза. Бывший министр внутренних дел РФ, возглавлял ведомство с марта 2004 года по май 2012 года. Генерал армии, кандидат экономических наук. 

Еще одним указом Владимир Путин назначил заместителя секретаря Совбеза – им стал Алексей Шевцов. 

 

#Владимир Путин
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