Владимир Путин назначил первым замминистра МВД РФ генерал-лейтенанта Андрея Курносенко

Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра МВД РФ. Им стал генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Указ был размещен на портале официальной правовой информации РФ.

«Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – написано в указе.

Ранее Курносенко был начальником главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он занимал эту должность с 2015 года.