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Происшествия
19 марта 2022  10:09
Полина Шевчук

Президент РФ назначил нового судью в Челнах

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Новым судьей Набережночелнинского горсуда стала Виктория Бондарева. Соответсвующий указ сегодня подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

#Назначение #судья #Владимир Путин
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