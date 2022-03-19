Президент РФ назначил нового судью в Челнах
Новым судьей Набережночелнинского горсуда стала Виктория Бондарева. Соответсвующий указ сегодня подписал Президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Новым судьей Набережночелнинского горсуда стала Виктория Бондарева. Соответсвующий указ сегодня подписал Президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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