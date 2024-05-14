Владимир Путин назначил главой МЧС России Александра Куренкова

Владимир Путин, президент России, официально назначил Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает пресс-служба ведомства.

Указ о его вступлении в должность был подписан сегодня.

Фото: © МЧС России

Александр Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. В 1998 году он окончил Московскую государственную академию физической культуры, а в 2004 году – Московский психолого-социальный институт (ныне университет). С 1995 по 1999 год Куренков работал преподавателем физической культуры в московской школе №312, а затем с 1999 по 2002 год служил в Федеральной службе безопасности.

С 2002 по 2021 год Александр Куренков проходил службу в Федеральной службе охраны. В период с 2021 по 2022 год он был помощником, а затем заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Виктора Золотова, курируя вопросы боевой подготовки в ведомстве.