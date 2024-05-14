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Владимир Путин назначил главой МЧС России Александра Куренкова
Владимир Путин, президент России, официально назначил Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает пресс-служба ведомства.
Указ о его вступлении в должность был подписан сегодня.
Александр Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. В 1998 году он окончил Московскую государственную академию физической культуры, а в 2004 году – Московский психолого-социальный институт (ныне университет). С 1995 по 1999 год Куренков работал преподавателем физической культуры в московской школе №312, а затем с 1999 по 2002 год служил в Федеральной службе безопасности.
С 2002 по 2021 год Александр Куренков проходил службу в Федеральной службе охраны. В период с 2021 по 2022 год он был помощником, а затем заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Виктора Золотова, курируя вопросы боевой подготовки в ведомстве.
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