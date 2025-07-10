Владимир Путин назначил двух председателей судов в Татарстане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух председателей судов в Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые судьи будут исполнять обязанности в течение шести лет.

Председателем Бугульминского суда назначили Дмитрия Линевича, который сейчас работает в Лениногорском суде. На должность председателя Вахитовского суда Владимир Путин назначил Газиза Гисметдинова, его переизбрали на второй срок.