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Общество 10 июля 2025 09:12

Владимир Путин назначил двух председателей судов в Татарстане

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух председателей судов в Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые судьи будут исполнять обязанности в течение шести лет.

Председателем Бугульминского суда назначили Дмитрия Линевича, который сейчас работает в Лениногорском суде. На должность председателя Вахитовского суда Владимир Путин назначил Газиза Гисметдинова, его переизбрали на второй срок.

#указ президента рф #Назначение #судья
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