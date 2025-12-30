news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 декабря 2025 09:42

Владимир Путин назначил четырех судей в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Казани, а также двух зампредов судов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

По указу главы государства, заместителем председателя Советского районного суда Казани назначили Марата Сулейманова. На эту же должность в Лениногорский суд Владимир Путин утвердил Константина Никулина.

Судьей Кировского районного суда Казани Путин назначил Лилию Демагину, а судьей Авиастроительного райсуда — Алию Фаттахову. В Приволжском суде будут работать два новых судьи Роман Егоров и Алиса Шарапова.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025