Владимир Путин назначил четырех судей в Казани

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Казани, а также двух зампредов судов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

По указу главы государства, заместителем председателя Советского районного суда Казани назначили Марата Сулейманова. На эту же должность в Лениногорский суд Владимир Путин утвердил Константина Никулина.

Судьей Кировского районного суда Казани Путин назначил Лилию Демагину, а судьей Авиастроительного райсуда — Алию Фаттахову. В Приволжском суде будут работать два новых судьи Роман Егоров и Алиса Шарапова.