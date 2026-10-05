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Экономика 5 октября 2026 17:10

Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по правам бизнеса

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Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по правам бизнеса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Другим указом президент учредил автономную некоммерческую организацию «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Она будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена.

До конца 2026 года организации должны предоставить помещение и предусмотреть необходимое бюджетное финансирование.

#Владимир Путин
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