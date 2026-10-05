Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по правам бизнеса
Президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Другим указом президент учредил автономную некоммерческую организацию «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Она будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена.
До конца 2026 года организации должны предоставить помещение и предусмотреть необходимое бюджетное финансирование.