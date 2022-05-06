Владимир Путин направил приветствие участникам конкурса «Послы Победы»

Сегодня в Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Послы Победы». Столица собрала добровольцев из разных регионов страны, которые по зову сердца занимаются важным, общественно значимым делом. Они помогают ветеранам, заботятся о воинских захоронениях и вносят значительный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, заявил в приветствии к участникам Президент России Владимир Путин.

«Столь благородная, востребованная работа достойна самого глубокого уважения, — подчеркивается в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля. — Убежден, что нынешнее мероприятие пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а движение „Волонтеры Победы“ будет и впредь развиваться, вовлекать в орбиту своей деятельности новых участников — ваших соратников и единомышленников».

В заключение он поздравил финалистов с приближающимся Днем Победы.