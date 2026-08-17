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Руc Тат
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17:23 Рынок компьютерных клубов в Татарстане вырос в восемь раз за три года
17:03 Попов: Китай становится альтернативой в медицинском туризме для россиян
13:14 Совкомбанк запускает 2-й этап грантов для региональных СМИ «Добро звучит громче»
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17:01 Андрей Потемкин назвал перспективные направления развития беспилотной авиации
16:54 Цзяо Цзянь: Китайские туристы проявляют большой интерес к медтуризму в России
16:49 Рабочий, получивший удар трубой, отсудил у завода в Татарстане 600 тыс. рублей
16:09 На «РОСТКах» впервые представили иммерсивное шоу «Татарстан-территория будущего»
16:05 Врач рассказала, каким овощем можно заменить хлеб
16:03 Талия Минуллина предложила запустить рейсы из Казани в Пекин, Чэнду и Сиань
15:56 Вузы РТ и Китая создадут Китайско-Российский университет передовых технологий
15:54 Агента «Гюнтера» задержали в Крыму за пособничество киевскому режиму
15:35 Рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертами
15:30 Авто опрокинулось на бок, попав в ДТП на Дубравной в Казани – есть пострадавшие
15:24 Норвежский журналист сравнил допинговые случаи Валиевой и Йохауг
15:15 Татарстан и Шэньчжэнь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ
15:02 Ливень, туман и гроза ожидаются в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности
14:55 В Казани стартовал международный шахматный турнир между командами России и Китая
14:52 Опыт Татарстана: Спорт как инструмент поддержки – на сессии «Среди СВОих»
14:32 В 35 регионах РФ по примеру РТ создадут инфраструктуру для беспилотной авиации
14:29 Росатом о математике будущего: Без новых алгоритмов не выживут биология и физика
14:22 Евгений Чекашов: «Геймеры – это новое поколение интеллектуалов»
14:16 Гашиш, марихуану и мефедрон нашли у мужчины полицейские Казани
14:08 Чемпионат по мобильной игре Mobile Legends стартовал в Казани
13:57 На «РОСТКах» открылся «Фестиваль перекрестных культур»
13:48 Инициативу «Казань – Мировая столица Интернета» представят на бизнес-форуме
13:47 В регионах РФ запустят пилотный проект по формированию низковысотной экономики
13:46 На 72-м году скончался первый председатель горсуда Челнов Радик Хамитов
13:36 В Казани разработали пятилетний план продвижения ПФО для китайских инвесторов
13:33 Молодые математики России получили премии в Казани
13:30 Стало известно, кто рассудит матч «Рубин» - «Спартак» в Кубке России
13:23 Подросток из РТ получил травмы после обрушения на него стрелы зернопогрузчика
13:22 В Российско-китайском университете «КРУТЕХ» будут готовить инженеров
13:21 Движение по двум улицам ограничат в Челнах из-за празднования 400-летия города
13:11 Минниханов заявил о недостаточном уровне взаимодействия Татарстана и Шэньси
13:09 Минниханов обсудил с «Шаньдун Хайспид» перспективные направления сотрудничества
13:06 Билеты на электрички «Содружества» начали продавать через МАКС
13:02 Армия России освободила села Новосолошино и Андреевская община
12:59 В Татарстане создадут Российско-китайский университет передовых технологий
12:56 В Ново-Савиновском районе Казани построят 21-этажный ЖК на 228 квартир
12:46 От Лобачевского до ИИ: в Казани открылась VI конференция математических центров
12:45 В Казани пройдет форум технических университетов России и Китая
12:36 Троих жителей РТ будут судить за нападение собак на девочку в Васильево в ноябре
12:34 У Нижнекамска появился первый город-побратим в Бразилии
12:28 Минниханов: Татарстан должен стать одним из центров низковысотной экономики РФ
12:10 Казань получила 5 млрд рублей на реализацию восьми нацпроектов
12:08 Ак Барс Банк предлагает специальные условия на торговый эквайринг для бизнеса
12:08 Рифкат Минниханов: Ученые-математики и заводы должны работать в одной связке
12:00 В РКОД впервые провели щадящие операции при сложных патологиях лимфосистемы
11:50 На нацпроекты в Казани за шесть лет направили более 76 млрд рублей
11:47 Мантуров назвал стабильную работу одним из факторов при решении завести ребенка
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17:37 На каждого безработного в Татарстане приходится 22 вакансии
17:21 Осужденных подростков учили справляться с гневом через сказкотерапию
17:19 Трудилась прачкой в детском доме: труженице тыла из Татарстана 95 лет
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17:06 В Казани стартовали семейные экологические фестивали
16:44 Труженица тыла из Лаишевского района Татарстана отметила 95-летие
16:26 Более 220 волонтеров помогают проводить форум «РОСТКИ» в Казани
16:21 В войну работала слесарем: Татьяна Волкова из РТ отметила столетний юбилей
16:10 Труженица тыла из Татарстана Анна Спиридонова отметила 95-летие
16:06 Мурал «Семейные традиции» из Челнов набрал 27,5 тыс. голосов в рамках «ФормАРТ»
15:23 Два новых назначения представили в Бугульме
14:09 Из Нижнекамска на передовую отправили два «Нивы», три «Буханки» и бронемашину
14:02 Инноваторы из Татарстана получат 8 млн рублей по итогам конкурса «УМНИК»
13:50 Минниханов предложил китайскому бизнесу создать промплощадку в Лаишево
13:30 Бывший гипермаркет выставили на продажу в Казани за 200 млн рублей
13:29 В Казани ресторан у Волги выставили на продажу за 95 млн рублей
13:08 В Челнах 31 участник СВО нашел работу при содействии Кадрового центра
13:02 Конкурс русскоязычных воспитателей в Татарстане начнется 21 сентября
12:48 Казанский Кремль примет фестиваль в рамках Глобального молодежного саммита
12:44 В Челнах назвали самые востребованные профессии с зарплатой до 240 тыс. рублей
12:39 Молодые предприниматели России и Китая обсудят совместные проекты в Казани
12:24 Боец с позывным Медведь: «Дочь сказала: папа, береги его, и все будет хорошо»
10:16 В Росреестр Татарстана за семь месяцев поступило более 340 тыс. заявлений
10:10 Студентов Татарстана научили правилам самопрезентации и цифрового этикета
10:01 Семьям участников СВО в Бугульме передали ордена Мужества
09:42 Рустам Минниханов: Отношения Китая и Татарстана крепнут с каждым годом
09:12 Доходы бюджета Челнов за полгода выросли на 1,2 млрд рублей
09:03 В Нижнекамске заменили 83% запланированных на год теплосетей
08:47 Райля Якупова возглавила управление соцзащиты Набережных Челнов
18:30 Нижнекамск занял второе место в Татарстане по реализации «Пушкинской карты»
17:15 Минниханов рассказал о новых проектах для детей и молодежи в Нижнекамске
17:06 Минниханов посетил благоустроенный двор на улице Сююмбике в Нижнекамске
16:42 В Зеленодольском районе РТ расчистили более 1,7 км реки Булатки
16:21 Беляев проинспектировал ход ремонтных работ в колледже Лемаева и НХТИ
21:55 В Казани с 15 августа появятся две новые автобусные остановки
19:16 В Татарстане возобновили движение по дороге Набережные Челны – Сарманово
19:04 Из Нижнекамска на передовую отправят две фуры с гуманитарным грузом
18:06 В «Единой России» призвали не усложнять ЕГЭ
17:15 В Доме Дружбы народов РТ прошло заседание по межнациональным отношениям
17:06 Бизнес-омбудсмен РТ помог разблокировать счета предпринимателя из Казани
17:00 В Высокогорском районе открыли новый судебный участок мирового судьи
16:18 Арт-группа «Ларго» станет специальным гостем фестиваля «Верую» в Нижнекамске
16:16 Молодежка Народного фронта РТ провела мероприятия памяти волонтеров
15:53 «Главное – это люди»: в Казани прошло первое заседание Клуба кадровиков
15:37 Певица из Челнов подарила участникам СВО билеты на свой концерт
15:14 Минниханов принял участие в открытие пансионата для мальчиков «Мирас» в Апастово
14:52 Почти 7 тыс. педагогов получили работу по программе «Земский учитель»
14:47 В Татарстане сделают акцент на лидерстве и критическом мышлении молодежи
14:40 Минниханов оценил ход уборочной кампании в Апастовском районе
14:21 85% отзывов татарстанцев о нацпроектах оказались положительными
14:13 В Елабуге волонтеры получили благодарности от бойцов 430-го полка
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