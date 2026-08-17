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Фоторепортаж
Раис Татарстана осмотрел выставку IV международного форума «РОСТКИ»
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Фоторепортаж
В Казани стартовал чемпионат на Кубок Раиса РТ по MLBB
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дни рождения сегодня
Бурганов Рафис ТимерхановичРектор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
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Uma2rman, скачки и салют: как Казань отметит День Татарстана и городаПраздничная программа охватит десятки площадок, а главные события развернутся у Кремля, «Чаши», в «УРАМе» и парке «Елмай»
Казань готовится отметить День Республики Татарстан и День города. Жителей и гостей столицы ждут концерты, фестивали, театральные постановки, спортивные и семейные мероприятия. Подробнее о программе праздника – в обзоре «Татар-информа».
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Расходы семей на образование детей и доступность жилья обсудили в КазаниЭксперты предложили усилить поддержку родителей и снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми
Депутаты, эксперты и представители родительского сообщества обсудили меры поддержки женщин и материнства в Казани. Среди основных тем встречи – растущие расходы семей на образование детей, соблюдение норм по домашним заданиям, борьба со школьной травлей, помощь неполным и многодетным семьям, алиментная политика и доступность жилья.
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Год после Анкориджа: что дала России историческая встреча Путина и ТрампаДиалог с США, разногласия Вашингтона с Европой и несостоявшееся урегулирование на Украине: к чему привел саммит на Аляске спустя год
Сенсационной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже исполнился год. Тогда сам факт проведения такой встречи многие восприняли как дипломатическую победу Путина, а сторонники Трампа – как шаг к нормализации отношений. О значении встречи в Анкоридже – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
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Без квот и прописки: СИБУР построит в Нижнекамске супершколу для инженеровКого будут принимать, чему учить и зачем Нижнекамску школа за 8 млрд рублей
«Идея витала несколько лет, но решение о строительстве превзошло все наши ожидания», – отметил Рустам Минниханов на закладке строительства одной из крупнейших частных школ России с бесплатным обучением. СИБУР инвестирует в проект более 8 млрд рублей, а педагогический сформируют из лучших учителей Татарстана.
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«Нихао» Минниханова, китайский чак-чак и сычуаньская опера: как открылись РОСТКИКрасные фонарики, робот в тюбетейке, печенье с предсказанием для Раиса и пять стихий на выставке: чем встретил гостей российско-китайский форум
Китайские фонарики, панда в деловом костюме, робот в тюбетейке и сладость, подозрительно похожая на чак-чак, – так встретили гостей «РОСТКИ-2026» в Казани. Что происходило на площадке в первый день форума и о чем говорили на открытии – в репортаже «Татар-информа».
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«На город реально идет атака»: Беляев призвал нижнекамцев не игнорировать угрозыПосле атаки в Нижнекамске проверяют хостелы, гостиницы и другие объекты, готовят укрытия и ускоряют установку IP-домофонов
После атаки БПЛА 10 августа в Нижнекамске усилили контроль за готовностью объектов к чрезвычайным ситуациям. В городе проверили 11 хостелов, продолжили обследование укрытий и ускорили установку IP-домофонов, которые должны автоматически открывать подвалы при угрозе. На деловом понедельнике мэр Радмир Беляев также рассказал о состоянии пострадавших.
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Золотой Минаков, запасная Гилязова: как татарстанцы завершили водный ЧЕМинаков помог в эстафете, Гилязова показала себя: итоги ЧЕ для пловцов РТ
В Париже завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. По традиции закрывали его соревнования пловцов. И в последние два дня у сборной России, которая выступала в нейтральном статусе, богатый медальный урожай. Постарались спортсмены и из Татарстана. Об итогах ЧЕ – в материале «ТИ-Спорта».
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Теперь не только зимой: турист в Кырлае разжился тропой Тукая и «Лесом Чудес»
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«Господи, за что мне это?»: батюшка об испытаниях, которые нам посылает Бог
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Почти без моментов и удача с пенальти: как «Рубин» спасся в Ростове
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Павел Пряников: «Тяжело будет еще два-три года. Потом – быстрое восстановление»
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«Наше будущее – за молодежью»: Минниханов в Нижнекамске второй раз за неделю
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Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена
Повышение пенсий с 1 сентября: кого коснется в Татарстане
В Минюсте РТ рассказали, что делать после получения штрафа через «Госуслуги»
Эксперт Лопухина предупредила о рисках привыкания детей к готовым ответам ИИ
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Большие перемены и каникулы: Минпросвещения обновило рекомендации для школКакие новшества Минпросвещения вводит в российских школах
Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в 2026/27 учебном году. Ведомство советует учитывать пик умственной работоспособности школьников при составлении расписания, проводить наиболее сложные занятия в первой половине дня, ограничить продолжительность второй смены и внеурочной деятельности.
Церемония открытия IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»17 августа 2026 36 фото
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12 Этаж
12 Этаж
«Условия феноменальные»: Ранко Тепавчевич – о первых 100 днях ЦУМа7 августа 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Павел Пряников: «Тяжело будет еще два-три года. Потом – быстрое восстановление»16 августа 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о состоянии аварийности на территории Республики Татарстан14 августа 2026