Год после Анкориджа: что дала России историческая встреча Путина и Трампа

Диалог с США, разногласия Вашингтона с Европой и несостоявшееся урегулирование на Украине: к чему привел саммит на Аляске спустя год

Сенсационной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже исполнился год. Тогда сам факт проведения такой встречи многие восприняли как дипломатическую победу Путина, а сторонники Трампа – как шаг к нормализации отношений. О значении встречи в Анкоридже – в материале обозревателя Альберта Бикбова.