Владимир Путин напомнил о необходимости бережного отношения к лесам

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» обратился к представителям сельскохозяйственной отрасли, а также к главам муниципалитетов и субъектов Федерации с призывом бережно относиться к лесным ресурсам. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что лесопосадки, доставшиеся стране в наследство, имеют исключительную ценность и недопустимо уничтожать их ради задач, пусть и важных, но все же второстепенных.

Глава государства отметил, что особенно важно сохранять такие природные территории в условиях роста потребностей в земле, и напомнил о необходимости ответственного подхода к землеустройству.

Сохранение лесов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.