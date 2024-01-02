Владимир Путин наградил военнослужащего из Менделеевска личным табельным оружием

Президент России Владимир Путин наградил уроженца Менделеевска лейтенанта Даната Насибуллина. Глава государства вручил военному пистолет Ярыгина и фрачный знак — штандарт Президента РФ.

В первый день нового года Владимир Путин встретился в Ново-Огареве с участниками специальной военной операции, они пообщались за обедом. Президент подчеркнул, что эта встреча «если не семейная, то такая бытовая, дружеская».

Путин сказал, что вручать боевые награды не будет, но подготовил всем участникам встречи подарки, среди которых были и упомянутые выше табельное личное оружие и президентский штандарт.

«Я подумал: как же мы с вами встретимся, вы едете [издалека], тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие. И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок, он из правильного металла сделан, очень красиво, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится», — пояснил Владимир Путин.

23-летний Данат Насибуллин является уроженцем Менделеевска, выпускником Казанского танкового училища. Отмечен медалью «За боевые отличия» и медалью Суворова, а теперь и наградным личным оружием — пистолетом Ярыгина.

«Лишь в декабре был в отпуске, участвовал в отправке гуманитарной помощи. Он наша гордость, выпускник танкового училища, настоящий боец! Поздравляем Даната Алмазовича и его родителей, воспитавших настоящего защитника», — отметил в своем Telegram-канале глава Менделеевского района Радмир Беляев и пожелал здоровья бойцу.