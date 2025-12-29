Владимир Путин наградил шестерых представителей Татарстана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В числе отмеченных за достижения в различных сферах – несколько представителей Татарстана.

Орденом Александра Невского награжден руководитель Госинспекции РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей Жаудат Ахметханов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден начальник Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Аппарата Кабмина РТ Ильдар Сибгатуллин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Айрат Шигабутдинов – заместитель председателя правления по корпоративному управлению собственностью и инвестициям ТАИФа.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен главный врач Казанской психиатрической больницы (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Рустем Хамитов.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному врачу Медико-санитарной части КФУ Ринату Шигабутдинову.

Начальнику Управления по лицензированию Министерства здравоохранения РТ Дмитрию Фролову присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».