Общество 6 сентября 2025 17:43

Владимир Путин наградил пятерых отличившихся татарстанцев

Владимир Путин наградил пятерых отличившихся татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Ирека и Альбину Шамсутдиновых. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден советник председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Габдулахат Хакимов, орденом Дружбы – директор по инфраструктурному развитию ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев.

Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» было присвоено главному энергетику, начальнику отдела главного энергетика предприятия буровых работ ООО «Татбурнефть» Валерию Андирякову.

В соответствии с указом, высокую государственную награду Андиряков получил за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

