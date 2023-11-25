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Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора Бориса Максудова
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, погибшего из-за ранений во время съемок репортажа об украинских обстрелах. Указ опубликован на портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга», – сказано в тексте.
Максудов неоднократно бывал в Донецке и работал в зоне СВО с первых дней. 22 ноября был ранен в результате удара ВСУ осколочным боеприпасом с беспилотника. Дрон ударил по группе российских журналистов, готовивших материал об украинских обстрелах в Запорожье. 23 ноября военкор скончался.
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