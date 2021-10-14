news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 октября 2021  18:19

Путин наградил ведущего Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени ведущего Александра Маслякова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества „Первый канал“, город Москва», — говорится в документе.

Ранее Маслякова удостоили орденов «За заслуги перед Отечеством» II (2016), III (2011) и IV (2006) степеней.

#владимир путин #александр масляков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное