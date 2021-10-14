Путин наградил ведущего Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени ведущего Александра Маслякова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества „Первый канал“, город Москва», — говорится в документе.

Ранее Маслякова удостоили орденов «За заслуги перед Отечеством» II (2016), III (2011) и IV (2006) степеней.