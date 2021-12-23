Владимир Путин: Надеюсь, что все дефициты, вызванные коронавирусом, преодолены

Из-за коронавируса пострадали многие отрасли, в том числе многие лечебные учреждения были перепрофилированы под ковидных больных, что отразилось на оказании помощи по другим направлениям. Но все эти проблемы преодолены. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Проблем из-за коронавируса возникло много. На первых этапах был дефицит и масок, и перчаток, и необходимых костюмов. Надеюсь, что все эти вопросы были преодолены, и не будет больше дефицитов», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что, когда возникли проблемы в системе работы здравоохранения, к деятельности подключились волонтеры, преподаватели вузов и многие другие, что позволило преодолеть те вызовы, которые возникли перед российской медициной.