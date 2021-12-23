news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
23 декабря 2021  14:01
Арсений Каримов

Владимир Путин: Надеюсь, что все дефициты, вызванные коронавирусом, преодолены

news_top_970_100

Из-за коронавируса пострадали многие отрасли, в том числе многие лечебные учреждения были перепрофилированы под ковидных больных, что отразилось на оказании помощи по другим направлениям. Но все эти проблемы преодолены. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Проблем из-за коронавируса возникло много. На первых этапах был дефицит и масок, и перчаток, и необходимых костюмов. Надеюсь, что все эти вопросы были преодолены, и не будет больше дефицитов», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что, когда возникли проблемы в системе работы здравоохранения, к деятельности подключились волонтеры, преподаватели вузов и многие другие, что позволило преодолеть те вызовы, которые возникли перед российской медициной.

#Владимир Путин #здравоохранение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное