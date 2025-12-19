Примерно 50% города Красный Лиман находится под контролем Вооруженных сил России. В ближайшее время населенный пункт будет взят. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«На Южно-Лиманском направлении эффективно действует группировка наших войск. Идут уличные бои, уверен, Красный Лиман будет взят в ближайшее время. Уже 50% города под нашим контролем. Затем будет продолжено движение дальше, в сторону Славянска», – заявил глава государства.

Кроме того, бои идут в Константиновке. По словам Президента, там также более половины населенного пункта находятся под контролем ВС РФ. Важным событием стало взятие Красноармейска (по-украински – Покровска), который стал важным плацдармом для дальнейших наступательных операций, добавил Путин.

«Важный плацдарм Димитров (по-украински – Мирноград – прим. Т-и) полностью окружен, взято под контроль более половины города. Противник пытается выйти из окружения маленькими группками. Противник пытается вернуть хотя бы часть Красноармейска, но несет большие потери и не добивается успеха», – продолжил он.

На еще одном направлении идут бои в городе Гуляйполе, большая часть города – под контролем ВС РФ.

«Уверен, до конца года мы увидим большие успехи Вооруженных сил России», – заключил Владимир Путин.