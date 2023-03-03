Путин издал указ о работе предприятий ОПК в условиях военного положения

Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет вопросы деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении гособоронзаказа, в условиях военного времени. В случае срыва предприятиями гособоронзаказа над ними введут внешнее управление до отмены военного положения.

«Установить, что в случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции <…> по государственному оборонному заказу <...>, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу впредь до отмены военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) <...>», – говорится в документе.

Единоличным исполнительным органом в таких компаниях становится управляющая организация, которую должен предложить Минпромторг РФ. Правительство же должно создать рабочую группу по вопросам деятельности организаций, участвующих в исполнении оборонного госзаказа, следует из документа. Правительственная группа будет оценивать их деятельность по выполнению оборонного госзаказа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в октябре прошлого года Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.