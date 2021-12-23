news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
23 декабря 2021  13:41
Арсений Каримов

Владимир Путин: Товарооборот с Китаем превысил допандемийный уровень

news_top_970_100

Китай – главный торгово-экономический партнер России. Товарооборот с КНР уже превысил допандемийный уровень. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Китай – безусловный лидер как азиатской, так и мировой экономики. Мы развиваем отношения с ними в этом плане. У нас уже оборот свыше 100 млрд рублей. Китай – номер один среди наших торгово-экономических партнеров», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя государствами протекает по разным направлениям: энергетике, экономике, высоких технологиям, космосе, гуманитарных сферах и многом другом.

Кроме того, у Президента России и Председателя Коммунистической партии Китая сложились доверительные отношения, которые также способствуют развитию взаимоотношений между странами.

#Владимир Путин #китай
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное