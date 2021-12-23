Владимир Путин: Товарооборот с Китаем превысил допандемийный уровень

Китай – главный торгово-экономический партнер России. Товарооборот с КНР уже превысил допандемийный уровень. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Китай – безусловный лидер как азиатской, так и мировой экономики. Мы развиваем отношения с ними в этом плане. У нас уже оборот свыше 100 млрд рублей. Китай – номер один среди наших торгово-экономических партнеров», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя государствами протекает по разным направлениям: энергетике, экономике, высоких технологиям, космосе, гуманитарных сферах и многом другом.

Кроме того, у Президента России и Председателя Коммунистической партии Китая сложились доверительные отношения, которые также способствуют развитию взаимоотношений между странами.