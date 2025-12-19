news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 16:16

Владимир Путин: есть черты, которые мне в себе не нравятся, как и у любого человека

Читайте нас в
Телеграм

У каждого человека есть черты, которые он хотел бы в себе исправить. Так на вопрос о чертах в себе, которые ему не нравятся, во время прямой линии ответил Президент России Владимир Путин.

«У меня жизнь, которая на виду у всех, поэтому мне не хотелось бы вызывать лишние обсуждения, называя свои положительные и отрицательные качества. Но они есть у каждого, у меня тоже, безусловно», – сообщил глава государства.

По его словам, учитывая публичность его жизни, люди сами могут сделать выводы о положительных и отрицательных чертах.

#Владимир Путин #прямая линия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025