Владимир Путин: Интернет должен дополнять реальную жизнь ребенка, а не заменять ее

Необходимо создание контента, который пойдет детям на пользу, однако возможности интернета должны дополнять реальную жизнь, а не заменять ее «сидением в Сети с утра до ночи». Таким мнением поделился Президент РФ Владимир Путин на ежегодной конференции в столичном Манеже.

«Человечество всегда развивается, дети всегда лучше и умнее родителей. Сейчас ведь все образование основано на играх. Конечно, те возможности о которых вы сказали, должны быть использованы», — поделился глава российского государства, отвечая на вопрос блогера Анны Хилькевич, нужен ли юным россиянам игровой контент на цифровых платформах.

Сейчас в России внедряется широкополосный интернет, в том числе в сельской местности и во всех российских школах. «На обеспечение интернетом предусмотрено 24 млрд рублей», — добавил Путин.

«Однако вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Чтобы молодые люди „не заболевали“ вот этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в Сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали. Интернетные возможности должны дополнять реальную жизнь, а не заменять ее», — резюмировал глава российского государства.