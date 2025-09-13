news_header_top
Экономика 13 сентября 2025 15:38

Владимир Путин: «Денег всегда и везде не хватает»

Президент России Владимир Путин, выступая на Дне города в концертном зале «Зарядье», отметил, что в Москве сосредоточено значительное количество финансовых ресурсов, однако столице приходится управлять обширным хозяйством, и средств все равно не хватает. Его слова приводит «РИА Новости».

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что в других регионах считают Москву наиболее обеспеченным субъектом, проблема нехватки денег характерна для любого уровня управления.

