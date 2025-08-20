news_header_top
Культура 20 августа 2025 17:08

Владимир Пресняков, BURITO и другие исполнители выступят в Нижнекамске на Дне нефтяника

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздничные мероприятия, посвященные Дню нефтяника, пройдут 23 августа в Нижнекамске. Торжества развернутся на нескольких площадках города и будут посвящены работникам отрасли.

Праздник начнется с возложения цветов к Вечному огню у Монумента Победы в память о героях. На проспекте Шинников состоится торжественное шествие, приуроченное к 75-летию компании «Татнефть», в котором примут участие передовики производства, ветераны и трудовые коллективы.

На площадке у ТЦ «Манзара» нижнекамцев ждут гастрономический и этнический фестивали с мастер-классами, а также цирковое представление.

Завершится праздник большим концертом с участием популярных исполнителей: Саиды Мухаметзяновой, Эльмиры Калимуллиной, Гузель Уразовой, Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Акулы, BURITO и других артистов.

#день нефтяника #нижнекамск
