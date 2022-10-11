Владимир Плющев: «Знарок должен сделать команду, сейчас в «Ак Барсе» все играют за себя»

Новый сезон КХЛ набрал ход. В регулярном чемпионате уже есть первые сюрпризы и разочарования. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «ТИ-Спорт» раскрывает причины слабой игры «Авангарда», «Ак Барса», «Трактора» и оценивает другие интриги на старте КХЛ.

Владимир Плющев: «Нашим хоккеистам еще предстоит перестроить сознание. Некоторые, я знаю, тоже работают летом индивидуально или небольшими группами, тренеров приглашают» Фото: khl.ru

«Селекционная работа «Авангарда» проводилась без учета мнения Рябыкина»

Два главных фаворита с Востока и Запада КХЛ – «Ак Барс» и ЦСКА – начали сезон не лучшим образом. В чем причины?

А почему вы считаете, что только они фавориты? Для меня лично неудивительно, что у «Ак Барса» проблемы в этом сезоне. У проблем ЦСКА тоже есть определенные причины – это связано с предсезонкой. Я так понял, что тренерский штаб Сергея Федорова энхаэловскую систему подготовки. То есть это короткий подготовительный период перед сезоном и набор формы через официальные игры. И что хоккеисты должны приходить на предсезонный сбор уже готовыми. Как следствие, мы видим пробелы в физической подготовке. В НХЛ эта система работает давно, у них высокая культура самоподготовки. А нашим хоккеистам еще предстоит перестроить сознание. Некоторые, я знаю, тоже работают летом индивидуально или небольшими группами, тренеров приглашают. Но у нас команды всегда готовились в системе клубов.

На Западе сейчас лидирует СКА, и это однозначно. На Востоке меняются лидеры – то «Автомобилист», то «Магнитка». Да, было сложно предположить, что команда из Екатеринбурга будет так выступать. Хотя они провели неплохую селекционную работу. Взяли «игровичков», хоккеистов думающих. Они здорово помогают «Автомобилисту» в начале сезона. Что будет в дальнейшем – сложно сказать. Ребята сейчас травмируются, а равнозначной замены не видно. А в остальном ничего особенно не меняется. Восьмерки Востока и Запада как были, так и остались.

«Тот календарь, который предложили «Авангарду», честно сказать, убийственный. Очевидно, что селекционная работа у них проводилась без учета мнения главного тренера» Фото: hawk.ru

А как же восьмое место «Авангарда»?

Тут другая ситуация. Тот календарь, который предложили «Авангарду», честно сказать, убийственный. А во-вторых, для меня очевидно, что селекционная работа у них проводилась без учета мнения главного тренера (накануне наставник «ястребов» Дмитрий Рябыкин был уволен, – прим. Т-и). Его ставили перед фактом. Это для меня тоже не очень большой секрет. Но я согласен с вами, что «Авангард» занимает слишком низкое место. С другой стороны, омичи Хартли до прихода в команду Ковальчука тоже начинали ни шатко ни валко. У «Авангарда» было не очень веселое лицо.

Ну и «Трактор», наверное, упустили. Команда на последнем месте, состав слабее не стал, тренер тот же…

Вот это мне вообще сложно объяснить. Много своих воспитанников, есть костяк ребят, которые в «Тракторе» не первый год. Возможно, тренеры не ту схему предложили для игроков. Может быть, хоккеисты внешне исполняют тренерскую установку, а внутренне идет какое-то отторжение. Ощущение, что команда не зажигается от того хоккея, который показывает. Какие-то аморфные поражения. Действительно непонятно, что с командой. Я бы еще понял середину таблицы, но последнее место…

«У Знарка будет главная задача создать коллектив из этих якобы звезд. Я вообще не понимаю, почему мы называем звездами хоккеистов, которые по разным причинам не подходят другим клубам» Фото: ak-bars.ru

«Звездные игроки «Ак Барса» – это еще не команда. Я и перед сезоном это говорил»

«Ак Барс» проиграл три матча подряд, но дело даже не в этом. Почему команда Олега Знарка не показывает осмысленной игры, даже в матче с условным «Амуром»?

Звездные игроки – это еще не команда. Я еще перед сезоном вам говорил, что у Знарка будет главная задача создать коллектив из этих якобы звезд. Я вообще не понимаю, почему мы называем звездами хоккеистов, которые по разным причинам не подходят другим клубам. Те исполнители, которые пополнили «Ак Барса», очень разные по психологии, менталитету. Лепить из таких хоккеистов единую команду очень сложно. Это надо обладать жесткой волей, которая могла бы подавить эти негативные индивидуальные качества отдельных личностей.

Заинтриговали. О каких личностях и каких качествах речь?

А что тут интриговать? Все же видят, как играет «Ак Барс» и лидеры команды, как на поверхность выходят непонятные эмоции. Тот же Радулов вместо того, чтобы предъявлять претензии к себе, начинает искать причины в партнерах, спорит с судьями. Ищет причины в правилах. Это в принципе не ново для него. Правда, в НХЛ он был тише воды ниже травы. В России он, видимо, посчитал, что может вернуться в те рамки поведения, которые у него были до отъезда в США. А именно бегать за судьями по площадке и рассказывать им, как надо судить. А партнерам рассказывать – как и куда ему отдавать.

«Радулов вместо того, чтобы предъявлять претензии к себе, начинает искать причины в партнерах, спорит с судьями. Ищет причины в правилах» Фото: ak-bars.ru

В «Ак Барсе» есть и другие психологические моменты, здесь не надо замыкаться на одном лишь Радулове. У Знарка есть и другие хоккеисты достаточно неплохого уровня. А реализацию большинства доверяют только избранным. Причем за бортом большинства остаются серьезные исполнители, прошедшие уровень сборной России. Такие моменты не способствуют созданию единой команды.

Поэтому называть «Ак Барс» явным фаворитом явно не стоит. Я и перед сезоном это говорил. Для Казани вопрос стоит достаточно серьезно. Ведь селекционная работа была дорогостоящей и спрос с клуба соответствующий. Ведь владельцы клубов у нас считают, что в хоккее чем больше вложил денег, тем больше получил. Но есть примеры, которые опровергают эту истину. Например, нижегородское «Торпедо». Там при скромном бюджете собирают команду, от игры которой получаешь куда больше удовольствия, чем от того же «Ак Барса». «Торпедо» играет в хоккей, а не занимается позёрством.

«А Шипачев? О чем говорить, если он сидел у Знарка на Олимпиаде в запасе. Возможно, Знарку стоит делать ставку на доморощенных игроков «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Шипачев? О чем говорить, если он сидел у Знарка на Олимпиаде в запасе»

Вы про Радулова много сказали, но он же единственный из звездных новичков «Ак Барса», кто пока отрабатывает свой статус. Лучший бомбардир команды. Этого, например, не скажешь про Шипачева или Войнова.

Саша большой игрок – был и остается. Но он пока не взял на себя лидерские обязанности по сплочению команды. То, что сделал в свое время Ковальчук в омском «Авангарде». Радулов пытается лишь своими эмоциями воздействовать на партнеров. А Шипачев? О чем говорить, если он сидел у Знарка на Олимпиаде в запасе. Возможно, Знарку стоит делать ставку на доморощенных игроков «Ак Барса». Я не только о молодых Галимове, Воронкове или Сафонове. Тот же Кирилл Петров может играть ключевую роль в казанской команде. В общем, перед Знарком сложная задача стоит. Он должен сделать единый монолитный коллектив. Пока ему это не удается. На данный момент в «Ак Барсе» каждый играет на себя и за себя.

«Возьмите Игоря Ларионова. Он обладает своим видением в хоккее. И нашел в Нижнем Новгороде команду, которую смог увлечь своими принципами построения игры» Фото: hctorpedo.ru

«У нас есть специалисты-журналисты, которые понимают в хоккее ровно столько, сколько я в кибернетике»

У Знарка ведь и в предыдущем клубе – «Спартаке» – не получилось. Можно ли говорить про некий тренерский кризис у него?

Честно говоря, не хотел бы это комментировать. У тренера могут быть разные обстоятельства, через которые не всегда можно переступить. Главное для тренера – не идти на поводу у кого-то, ведь это ведет к проблемам в команде.

А оценивать наличие кризиса не считаю правильным. У нас есть специалисты-журналисты, которые этим занимаются, но понимают в хоккее равно столько, сколько я в кибернетике. Есть тренеры, у которых там не получалось, еще где-то, а потом находят свою команду. Возьмите того же Игоря Ларионова. Он обладает своим видением в хоккее. И нашел в Нижнем Новгороде команду, которую смог увлечь своими принципами построения игры. У него команда играющая, на нее приятно смотреть.

Возвращаясь к Знарку и «Ак Барсу», тренер должен понимать, что он хочет от команды, претендующей на Кубок Гагарина. Чтобы она была ноющей и выпрашивающей удаления в стане соперника у судей. Или чтобы «Ак Барс» четко выполнял на льду тренерские установки? И не просто выполнить, а исполнить на том уровне мастерства, который есть у «Ак Барса».

Мы обсудили с вами неудачный старт ряда команд. Отставки уже пошли. Как вы думаете, Дмитрий Квартальнов скоро вернется к тренерской работе?

Сложно судить, ведь это связано с индивидуальными решениями людей, которые назначают того или иного тренера. И эти решения носят непредсказуемый характер и не всегда поддаются логике. У Квартальнова не заладились сезоны в достаточно топовых клубах. Кто его сейчас пригласит, мне сложно сказать. «Трактор»? Ну почему бы и нет. Все дело в том, какие задачи перед ним будут ставить.

«Главные слагаемые успеха «Нефтехимика» – дисциплина и самоотверженность. Ну и фактор Эмиля Гарипова, наверное. Понимаете, он фактически вернулся на родину» Фото: hcnh.ru

«Для Гарипова звезды сошлись, а «Нефтехимик» приобрел стража ворот, который выручает команду»

И давайте еще о приятном для разнообразия. На мой взгляд, главное событие последних двух недель – это шесть побед подряд «Нефтехимика» после серии из десяти поражений. Что случилось с командой?

Это очень сложный психологический вопрос. «Нефтехимик» был фактически на дне. Возможно, тренеры нашли какие-то слова для команды. Главные слагаемые этого успеха – дисциплина и самоотверженность. Ну и фактор Эмиля Гарипова, наверное. Понимаете, он фактически вернулся на родину. Он голкипер, который на разных этапах своей карьеры доказывал, что он умеет играть. Для вратаря очень важно попасть в свою команду, но это происходит далеко не всегда. Для Гарипова звезды сошлись, а «Нефтехимик» приобрел в его лице стража ворот, который выручает команду.