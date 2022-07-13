Владимир Плющев: «Зарипов — мастер, он это доказал. Другой вопрос — как его использовать»

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев прокомментировал новый контракт Даниса Зарипова с казанским «Ак Барсом».

«Говорить о возрастном пределе сложно. Все очень индивидуально. Все зависит от того, как хоккеист себя готовит, насколько он бережет себя для хоккея. Имею в виду, что многое зависит от таких факторов, как режим и питание. То, что с ним подписали контракт на год, нормально, так как он возрастной игрок.

«Клуб где-то перестраховывается, чтобы вдруг не попасть впросак, потому что всякое может быть. Если он будет находиться в хорошем состоянии и на следующий год, то думаю, что с ним подпишут контракт еще на год. Зарипов — мастер, он это доказал. Другой вопрос — как его использовать. Использовать его как молодого, наверное, неправильно. Все зависит от того, как подойдет к этому делу Знарок», – цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».