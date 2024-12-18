Владимир Плющев: «Я не думаю, что «Ак Барс» – это халиф на час»

Перед стартом второй половины регулярного чемпионата в КХЛ бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился с «Татар-информом» своими мыслями о преображении «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», о неубедительном ЦСКА и претензиях на чемпионство «Трактора» и «Локомотива».





«Эрик О’Делл приезжает как определенное усиление. Возможно, сменив обстановку, он сможет заиграть в другом составе» Фото: hockey-dynamo.ru

О’Делл еще несколько месяцев назад блистал в «Динамо». Давайте не будем хоронить его из-за возраста

Владимир Анатольевич, «Ак Барс» после неудачного старта более или менее наладил стабильную игру. Не окажется ли команда «бумажным тигром» в решающих играх? Нет глубины состава, не хватает прочности команды.

Я от таких высказываний всегда воздерживаюсь – по поводу «бумажных тигров» или не «бумажных тигров». «Ак Барс» – команда с традициями, с историей, достаточно амбициозный тренерский штаб. По крайней мере, главный тренер в этом плане опытный человек.

Я думаю, что после начала сезона были сделаны выводы. А раз сделаны, значит, и результата надо ожидать нормального. Я сомневаюсь, что «Ак Барс» – это халиф на час.

Сейчас идут обсуждения, что «Ак Барс» будет усиляться Эриком О’Деллом. Это та фигура, которая может реально усилить казанцев, учитывая, что ему 34 года?

34 года – это в принципе для хоккеиста, который умеет себя держать в определенный момент и умеет себя готовить, а он опытный игрок – это не небольшая проблема. Он приезжает как определенное усиление. Возможно он там, сменив обстановку, сможет заиграть в другом составе.

Поэтому давайте посмотрим. Что мы будем раньше времени хоронить игрока, который еще буквально несколько месяцев тому назад блистал в «Динамо».

«Уфа сделала определенные выводы из неудачных моментов в начале сезона» Фото: ak-bars.ru

Сейчас команды КХЛ подравнялись из-за того, что лидеры просели

«Салават Юлаев» едет на третье «Зеленое дерби» в статусе фаворита. Вы раньше говорили, что в Уфе нет перспектив, там нет четкого развития клуба. Но сейчас команда очень хороша. Ваше мнение поменялось?

Все зависит от того, какой соперник. Команды сейчас сильно подравнялись в мастерстве. Сказать, что у нас четкие лидеры на Востоке, на Западе – нет. Можно посмотреть на ту же «Магнитку», которую пророчили в лидеры, а они играют на уровне средних команд. В восьмерке [Востока] может все поменяться. Команды ровненькие. И не за счет того, что в мастерстве выросли, а за счет того, что в мастерстве другие уступили.

Уфа просто сделала определенные выводы из неудачных моментов в начале сезона. Но я бы не сказал, что у них фееричные звенья, которые решают многие вопросы.

Говорят, там только легионеры сильны, а остальные – на подтанцовке. Согласны?

Команда укомплектована так, как считает главный тренер. Если на первом плане сейчас выделяются легионеры… Ну вообще-то легионеры берутся на роли, чтобы они решали большие задачи. Но главное, что одними легионерами никогда выиграть ничего невозможно. Поэтому говорить, что другие игроки там ничего не делают или занимают место, я бы не стал.

Команда выполняет все задачи, которые перед ней ставят. И не бывает такого, чтобы все три пятерки или четыре пятерки были забивными. Это все зависит от главного тренера – как он сделает. Раз команда играет, набирает очки, значит, все идет правильно.

В плей-офф Уфа может преподнести сюрприз?

В общем, да. Почему нет? Еще раз говорю, все восемь команд, что на Востоке, что на Западе, – все могут преподнести определенные сюрпризы в плей-офф. Плей-офф – это совершенно другая игра и совершенно другая психология.

«ЦСКА имеет право так играть и не имеет права так строить свою игру на перспективу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ЦСКА готов решать большие задачи по содержанию и комплектации, но этого не происходит. Это середнячок, как и другие команды

В последних 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал 12 побед. В ноябре армейцы показали лучший результат по игре в меньшинстве. Вы пересмотрели свое скептичное отношение к Илье Воробьеву?

Вы знаете, я не пересмотрел свое отношение, потому что вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, что ЦСКА имеет право так играть и не имеет права так строить свою игру на перспективу.

ЦСКА – это команда, которая не «на перспективу», а всегда. Поэтому если что-то не соответствует, значит, надо предпринимать и думать, почему это так. А то, что ЦСКА в последних матчах забрали свои очки, – ну они должны были брать. У них вообще очень сильный состав, я не знаю, почему они так кувыркаются. То выиграют, то проиграют, то проиграют, то выиграют…

Поэтому сказать, что они явные фавориты, не могу. Но то, что состав ЦСКА готов решать большие задачи, – совершенно однозначно. Готов по своему внутреннему содержанию, по комплектации команды он готов решать большие задачи. А почему до сих пор этого не происходит? Это уже вопрос к тренерскому штабу.

Какова ваша основная претензия? Результат есть, наладили игру…

Какой результат? На каком месте ЦСКА? На пятом? Половина сезона еще впереди. Ну, тогда и будем говорить о половине сезона. Ну конечно, ЦСКА будет в первом раунде плей-офф.

Так ли важна историческая составляющая? Чтобы был дух ЦСКА, чтобы играли именно в советский хоккей… Если есть результат, очки.

Для болельщиков, наверно, важно количество очков. Для меня как человека, который играл в легендарном ЦСКА и сам имеет к нему непосредственное отношение, содержание игры. И я это говорил. Там нет того, что хотелось бы видеть.

Команда, грубо говоря, по нынешним меркам тот же середнячок, как и многие команды. Для ЦСКА это, будем так говорить, не тот коленкор.

В манере игры вам не нравится именно, что играют больше от соперника?

Они играют очень прямолинейно. Практически без творческой мысли и, самое главное, без хорошей комбинационной игры. Играют за счет того, что игроки подобраны действительно хорошие, и физически мощные ребята. Сказать, что там хорошая командная игра, я не могу.

«Тренерский штаб нашел необходимые моменты в игре «Трактора», которые усилил, или, наоборот, исключил моменты, которые команде мешали» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Трактор» и «Локомотив» выглядят уверенно, но плей-офф – это совсем другая игра

Сейчас самыми стабильными командами выглядят «Трактор» и «Локомотив». Слабых мест практически нет. Как считаете, финалисты уже известны?

Насколько я знаю и насколько я видел концовки [игр], их тоже подлихорадливало немножечко. Что они будут в восьмерке – однозначно. То, что они пройдут первый круг плей-офф, – наверное, да. Но, еще раз говорю, плей-офф – это немножко другая игра. И плей-офф – это совершенно другие психофизические настроения и состояния команд. Поэтому там может быть всё.

В «Тракторе» сначала сменили вектор развития и перенаправили финансирование на основную команду. Потом взяли бронзу. Теперь – фавориты Востока. Это хорошо выстроенная стратегия и понимание, как надо развивать клуб, или дело лишь в том, что Волков и Бенуа Гру хорошо работают в конкретно этот сезон?

Как развивать клуб – это громко сказано. наверное, здесь это громко сказано, потому что, в общем то, здесь все настроено на первую команду. И то, что тренерский штаб справляется с этим делом, это совершенно однозначно. Сделали хорошие выводы из предыдущих сезонов. И, в общем-то, команда заиграла. Хотя уральская школа всегда была одной из лучших и в Советском Союзе, и, наверное, в России.

О том, что так развивается клуб, я не могу сказать, потому что это слишком обширное понятие. Это детская спортивная школа, это фарм-клуб. И как там все эти вещи работают, мне сложно комментировать.

А что касается самой команды – да, она преобразилась. Преобразилась за счет того, что тренерский штаб нашел необходимые моменты в ее игре, которые усилил, или наоборот, исключил моменты, которые ей мешали достигать определенных результатов.

Там, по сути, избавились от сдавшего Яруллина а на замену взяли Кэмпфера. Угадали или четко все знали?

Для этого есть менеджеры команд. Для этого есть главный тренер, который четко все сопоставляет. Потому что не каждый игрок подходит в той или иной команде, а нужно брать точечно. И та и другая команда выиграли от этого.

Пока сложно сказать, что «Ак Барс» выиграл. Яруллин не впечатляет.

Яруллина, наверно, взяли в Казань, потому что он Яруллин.

«Яруллина, наверно, взяли в Казань, потому что он Яруллин» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лада» однозначно должна быть в КХЛ, в отличие от некоторых клубов, которые болтаются в подвале турнирной таблицы

«Динамо» забирает Подъяпольского у «Лады». Это, по сути, признание, что менеджеры «бело-голубых» провалились летом, когда пригласили Миску. Разве это не повод для кадровых решений в высшем руководстве «Динамо»?

Самое интересное, что у нас настолько был провальный «Авангард» в летне-осенний осенний период... Но ничего, все на местах.

Может быть, ошиблись в «Динамо». Не каждый игрок вливается в команду так, как должен вливаться. Ошиблись одним игроком. Мало того, мы не знаем всех нюансов. Может быть, там что-то личное, семейные проблемы. Поэтому я не думаю, что здесь надо конкретно подходить с какими-то выводами и какими-то рекомендациями, кого нужно уволить. Это уроки. «Динамо» подровняло свою игру, хотя должно быть гораздо увереннее и наглее.

Что теперь делать «Ладе»? Ее обескровливают каждую неделю. Теперь уходит и главная звезда. Может, просто не стоило заходить в КХЛ, если там уже через сезон начались финансовые проблемы?

Там сейчас, я так понимаю, идут какие-то процессы организационного плана и не совсем нам известные. Поэтому говорить сложно. Но «Ладе», нужно было возвращаться в КХЛ совершенно однозначно. «Лада», на всякий случай, обладатель Кубка европейских чемпионов, один из немногих наших клубов. Болельщики заслужили, чтобы команда была в КХЛ, это однозначно.

Про политику клуба я не могу ничего сказать. В конце концов, есть достаточно хорошая школа, хоккейные хорошие традиции. И при нормальном отношении, при нормальных людях, которые могут возглавить все эти мероприятия, «Лада» может вернуть себе не просто место КХЛ, но и лидирующие позиции. В отличие от команд, которые из года в год занимают места от последнего до предпоследнего.

Поэтому «Лада» – команда, которая должна быть в КХЛ, и разговаривать об этом я не считаю нужным. Это руководители должны определиться. И болельщики, думаю, не допустят, чтобы команда ушла. Повторюсь, нужны люди, профессионально подготовленные на всех постах от менеджеров, начиная от директоров клубов и кончая тренерским штабом. А не собирать людей по знакомым, друзьям, братьям и так далее.