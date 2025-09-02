news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 сентября 2025 10:19

Владимир Плющев: «Шанхай должен всё-таки принимать матчи у себя дома»

Читайте нас в
Телеграм

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на то, что клуб «Шанхай Дрэгонс» в предстоящем сезоне КХЛ будет выступать на «СКА-Арене».

«Перелёты в Китай будут связаны с серьёзными затратами, а у многих клубов денег сейчас впритык. Можно сделать связку с Хабаровском и Владивостоком, но всё равно логистика непростая.

С другой стороны, "Шанхай" должен всё-таки принимать матчи у себя дома, а не всё время играть на выезде, пусть и в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. Нужно развивать хоккей дома, привлекать болельщиков, делать академию и так далее. Так что идея переехать в Китай хорошая, но как она будет реализована, посмотрим», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее команда из Китая носила название «Куньлунь Редстар».

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025