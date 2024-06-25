Владимир Плющев: «С ходу показать высокие результаты у «Ак Барса» не получится»

«Тренерский штаб формирует психологию команды, формирует штаб. У них свои цели»

Фото: © «Татар-информ»

«Гатиятулин не уверен в себе и тех людях, что работали в тренерском штабе «Ак Барса»

«Ак Барс» пока самый неактивный на трансферном рынке – всего пара приобретений. Коршков в нападение и Яруллин в защиту. С чем это связано, как считаете?

Наверное, они рассчитывают на тех игроков, которые у них есть. Они считают, что те задачи, которые перед ними стоят, они решат вместе с ними.

Там расстались с бывшими лидерами, которые делали результат. А замены особо пока не видно.

Это надо спрашивать у тренерского штаба нового, который формирует команду и ставит задачи. Они формируют психологию команды, формируют штаб. Я гадать не могу. У них свои цели.

Если по Радулову решение расстаться понятно – он провалил сезон, то с Шипачевым не все так однозначно. Лучший снайпер команды. Не станет ли это ошибкой?

Понимаете, каждый тренер подбирает под себя тех игроков, с которыми должен решать задачи, которые перед ним стоят. Если он считает, что он не сможет решить те задачи с Шипачевым, то он на него не рассчитывает. А ошибка это или не ошибка – покажет сезон.

Как считаете, можно ли рассчитывать при такой перестройке на то, что «Ак Барс» в ближайшие сезоны будет бороться за Кубок Гагарина? Пока складывается впечатление, что это игра на долгую перспективу?

Ну, раз это игра в долгую, значит, возможны разные варианты. Рассчитывать с ходу, я думаю, не получится. С ходу показать высокие результаты у «Ак Барса» не получится. Ну и вообще замену тренерского штаба я, в общем-то, не могу понять, с чем это связано и для чего. Никогда такого не было, чтобы менялось все и привозилось со стороны все. Ну, видимо, главный тренер не очень уверен в себе и не уверен в тех людях, которые были раньше. Такие моменты всегда порождают негативные вопросы в команде.

Касательно стиля игры и подбора под него игроков. У Дмитрия Квартальнова очень своеобразный хоккей, кто-то называет его «рельсовым». Насколько Шипачеву подходит минское «Динамо» с этим тренером?

Знаете, Шипачев не мальчик и Квартальнов не первый сезон в КХЛ. Поэтому, когда кто-то кому-то делает предложение и рассчитывает на что-то, то, наверное, они взвешивают, насколько им будет комфортно друг с другом и насколько они смогут решить задачи вместе.

Как вам ситуация с возвращением Яруллина? В свое время он уходил из-за того, что не получил длинного контакта. Насколько это хорошее возвращение?

Он вернулся домой, поэтому это всегда хорошее возвращение. Если человек вернулся к себе домой, значит, он на что-то рассчитывает, на что-то надеется. Ну и на него рассчитывают и надеются, потому что он игрок заметный.

Радулов нашел новую команду в «Локомотиве». Он попадает снова в системный хоккей, где мало простора для творчества?

Радулов работал с Никитиным в ЦСКА. Никитин знает Радулова, Радулов знает Никитина. В той ситуации, в которую попал Радулов, он выбрал для себя наиболее комфортный вариант.

«Яруллин вернулся домой, поэтому это всегда хорошее возвращение» Фото: © «Татар-информ»

«Не уверен, что люди, которые руководят ЦСКА, знают его историю»

В ЦСКА тоже пересобирают команду заново. Ушло много опытных лидеров. А пришли только Дроздов и второстепенные персонажи типа Яппарова и Рожкова. Здесь тоже не стоит ждать, что в ближайшие годы команда вернется на прежние позиции?

ЦСКА такая команда – она не может рассчитывать или не рассчитывать. В тех условиях, в которых она находится, она не может ставить себе задачи, так же как и «Ак Барс», просто присутствовать в лиге. Для нее это задача всегда побеждать. По крайней мере, для тех людей, которые знают историю. Но я не уверен, что те люди, которые руководят, знают эту историю. А какую селекцию ведут… Ну, видимо, там факторы, которые срабатывают не в том направлении, в котором хотелось бы. Одна вывеска «ЦСКА» – она, в общем-то говоря, не очень привлекает после тех моментов, которые происходят в команде с прошлого сезона.

Под факторами что вы имеете в виду?

Во-первых, совершенно прогнозируемо не очень удачное выступление в прошлом сезоне. Во-вторых, большая утечка и миграция игроков и тренерского штаба. И приход людей не с армейской психологией и культурой. Я сам «цсковский» человек и понимаю, почему там так все происходит.

Пока в СКА набирают основном бывших опытных московских армейцев: Андронов, Плотников, Григоренко. Можно ли рассчитывать, что они в Питере заиграют на прежнем уровне, если в ЦСКА и в «Локомотиве» уже не тянули?

Я не знаю, на что рассчитывают в СКА. В прошлом году руководство клуба говорило, что они омолаживают состав, работают на перспективу. Если в ЦСКА говорили о том, что в команде ограничен временной потенциал игроков, то у питерцев работа на перспективу. Ну вот, они вернулись на те позиции, с которых они начинали. Сказать о том, что это может привести к удаче или неудаче, я не могу. Сейчас настолько демография игроков непонятная…

Тут недавно комментировали фильм «17 мгновений весны», так вот там сказали, что режиссер этого фильма приглашал без проб и по каждому актеру попал точно в цель. Тренер команды – это тот же режиссер. Подбирая игроков, он должен выбирать в первую очередь тех, кто будет реализовывать его задачи и идеи. А когда сегодня одних игроков подбирают, а завтра других… Здесь должна быть какая-то позиция и концепция. А когда методом тыка подбирают… Ну, в общем, это как-то на сегодняшний день не очень работает.

На пресс-конференции после вылета СКА из Кубка Гагарина Роман Ротенберг сообщил, что на этот раз не видит смысла в тотальной перестройке. В итоге там снова избавились от целой группы хоккеистов и ищут других. Можно рассчитывать на результат при подобном подходе?

Тренер должен чувствовать игрока. Не просто по его голой статистике, а должен точно знать, как его использовать и с какими партнерами. Видимо, это не получается пока.

Мичков уходит из СКА в «Филанельфию». Считаете, пора?

Мичков по всем свои заявлениям стремится в НХЛ. Ехать ему сейчас или в другое время – какая разница? Он принял это решение, со старым или новым агентом. Ему предстоит непростой сезон, предстоит доказывать, что он готов к НХЛ. Посмотрим.

«Одна вывеска «ЦСКА» – она, в общем-то говоря, не очень привлекает после тех моментов, которые происходят в команде с прошлого сезона» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас нет особо явных фаворитов в КХЛ, но сохранившие свой костяк получат преимущество»

В прошлое межсезонье мы с вами обсуждали лучшую команду на трансферном рынке. Вы отмечали ЦСКА, поскольку они сумели сохранить свой состав. А теперь можете назвать лучшую команду?

Не могу. Потому что у всех политика непонятная по игрокам. Раньше говорили как? «Стабильность – признак мастерства». Сказать о том, что сейчас есть стабильный состав, я бы не сказал. Идут очень большие изменения в составах, причем по различным причинам. Да, в прошлом году ЦСКА был таким, но ряд ошибок привели его к тому результату, который был по итогу. То, что они сумели сохранить состав, но не воспользовались, – это уже другой вопрос.

«Автомобилист» и «Металлург» сумели сохранить состав. Не фавориты ближайшего сезона?

Почему нет? Фавориты. Сейчас вообще явных фаворитов в КХЛ нет. Поэтому тот факт, что эти команды сохранили свой костяк, даст им определенные преимущества в новом сезоне.