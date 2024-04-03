Владимир Плющев об «Ак Барсе»: «У Билялетдинова не вышло, но есть объективные причины»

Владимир Плющев: «Есть академия – нет академии, есть результат – нет результата. В общем-то, это никого не беспокоит. Так вот с этого надо было перестройку начинать еще пять лет назад»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Перестройку «Ак Барса» стоило начинать пять лет назад»

Вокруг фигуры нового тренера «Ак Барса» много разговоров. Говорили о фигурах Кудашова, Гатиятуллина. Но у обоих есть варианты в «Динамо» и «Сибири». Не стоит ли сделать ставку на молодых Ильнура Гизатуллина или Александра Степанова?

Я не собираюсь здесь давать рекомендации. Это дело людей, которые отвечают за свои слова и за свой выбор. Но дам одну маленькую подсказочку: когда вы подбираете тренера, вы должны понимать, что он из себя представляет. Способен ли он возродить «Ак Барс» из той ситуации, в которой он сейчас находится, и с теми игроками, которые у него есть. И насколько все это будет эффективно и грамотно. Поэтому вопрос не в том, молодой или не молодой, да хоть девятнадцатилетний! А вот проявил он себя где-то или нет – это другой вопрос. У Билялетдинова не вышло, но там есть достаточно объективные причины. Человек имел свое лицо, свое видение хоккея. Но у него было видение, а вы берете тренеров, не понимая, какое у него это видение.

Вы упомянули объективные причины, почему у Билялетдинова не получилось. Можете назвать пару?

Нет, это не мое дело, и я не собираюсь обсуждать с широкой общественностью.

Есть версия, что игроки были совсем не его.

Да, возможно.

Зинэтула Хайдярович ушел сам после провала, как и в 2019 году. Не ошибка ли это? Можно было уйти на коне после прошлогоднего финала?

Билялетдинов прошел достаточно большой путь в хоккее, в том числе на тренерской лавочке. И если он пошел на это решение, значит, оно было обдумано, взвешено. Поэтому не могу говорить, что он ошибся или нет. Он не пятнадцатилетний мальчик. И потом много кулуарных вещей, о которых мы просто не знаем. А эти кулуарные вещи порой играют решающую роль.

«Билялетдинов прошел достаточно большой путь в хоккее, в том числе на тренерской лавочке. И если он пошел на это решение, значит, оно было обдумано, взвешено» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас в «Ак Барсе» задумана большая перестройка. Стоит ли освобождать номинальных лидеров Шипачева, Радулова, Войнова?

Вы сказали, что предстоит большая перестройка, а в чем эта перестройка заключается?

Много хоккеистов не на контрактах, будут обновлять состав, тренерский штаб…

Понятно. Это не перестройка. Перестройка – это когда люди заинтересуются. В Казани имеется шикарная инфраструктура, в том числе академия. Почему эта академия не выдает тех молодых хоккеистов, которыми можно было бы компенсировать те места, в том числе и для легионеров, которые постоянно в «Ак Барсе» есть? А там вялотекущая какая-то работа идет. Есть академия – нет академии, есть результат – нет результата. В общем-то, это никого не беспокоит. Так вот, с этого надо было перестройку начинать еще пять лет назад.

А по поводу селекционной работы… Если «Ак Барс» считает, что он может еще пару лет заниматься, как вы сказали, «перестройкой», а в Казани болельщики ждут результата здесь и сейчас… Ну тогда надо искать специалиста, который сможет не просто объединить команду, но он еще должен ее зажечь. Чтобы игроки на площадке не работали, а творили на площадке по тем идеям, которые он будет им давать.

Есть хороший пример Ивана Федотова. Здесь у него было много трудностей: отправили в армию, скандал с IIHF, но начали говорить, что он неправильно подготовился и так далее. Но вот сейчас человек перешел в «Филадельфию», ему дали себя проявить и отклики о нем положительные. Если там видят в игроке будущее, а вы не видите, то может, надо менять тех, кто не видит ничего? Так же и в Казани – может, надо менять не игроков, а в первую очередь тех, кто видит или не видит в них будущее?

Если у вас в Казани большие планы, я вам сказал, какой должен быть тренер. И тогда, может, и Войнов заиграет, и Кагарлицкий, и заиграет Шипачев… Хотя к ним есть серьезные вопросы. Про Шипачева постоянно говорят, что это сильнейший плеймейкер. Сильнейший плеймейкер, который не подошел НХЛ? У меня, например, возникают вопросы.

Остановимся на фигуре Александра Радулова. Стоит держать в команде игрока на исходе карьеры?

Я не следил так пристально ни за Радуловым, ни за «Ак Барсом», смотрел ключевые матчи, в которых было видно, что большие проблемы внутри коллектива. Как и в одной другой команде.

«Я не следил так пристально ни за Радуловым, ни за «Ак Барсом», смотрел ключевые матчи, в которых было видно, что большие проблемы внутри коллектива» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ЦСКА?

Ну и ЦСКА, и в том же «Авангарде», когда игроки просто демонстрации устраивали до неприличия. Все-таки в плей-офф у себя дома проигрывать 0:7… К ним не прислушались после первой игры, вот они и показали – вот получите. Еще раз говорю: роль личности в истории никто не отменял. Кто возьмет на себя ответственность. Не просто потому, что ему нравится подписывать платежную ведомость. А то, что он вольется и команда будет сверкать. По крайней мере как при Юрии Ивановиче Моисееве.

Вы сравнили ситуации «Ак Барса» с «Авангардом». Считаете, что в казанской команде хоккеисты тоже «руку приложили» к тренерской отставке, как и в Омске?

Знаете, некоторые игры были настолько инфантильны. Уж с таким подбором игроков… Явно было, что игроки просто не желают играть по такой схеме, которую им предлагал тренерский штаб. Они не занимались демонстрацией, но они играли без желания. А без куража выходить на площадку нельзя, это отбывание номера.

«Возможно, сейчас НХЛ увидит у нас перекрестный плей-офф и тоже возьмет у нас лучшее»

В КХЛ сейчас, возможно, самый интересный плей-офф за последние 10 лет после сезона 2013/2014. Согласны?

Вопрос можно рассматривать с разных сторон. Да, плей-офф, конечно, интересный за счет того, что напряжение в играх достаточно высокое, команды в своем мастерстве подровнялись, поэтому идет упорная борьба и предсказать исход сложно. Соглашусь, это интересно для болельщиков, для зрителей. Но если рассматривать с другой стороны, то исполнительское мастерство оставляет желать лучшего. Команды создают очень много моментов, но реализация страдает в плане того, что не хватает технического мастерства для завершения моментов.



А что интересный – да, конечно, интересный. Никто не мог предположить, что шестая команда с Востока выбьет первую команду Запада. Никто не мог предположить, что «Автомобилист» пройдет настолько далеко, да еще и выбив таких соперников, как Казань и Питер.

О перекрестном плей-офф говорили еще десять лет назад. Просто ее торпедировали как раз клубы, которые принадлежат к верхнему эшелону турнирных таблиц.

«Никто не мог предположить, что «Автомобилист» пройдет настолько далеко, да еще и выбив таких соперников, как Казань и Питер» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

То есть вы считаете, что эксперимент с перекрестным плей-офф оправдал себя?

Ну почему эксперимент. Это уже все давно просчитано и предлагалось десять лет тому назад. Было ясно, что перекрестный плей-офф будет интересен всем и поэтому привлечет больше болельщиков на трибуны. Потому что когда до финала Кубка Гагарина команды играют в своих конференциях, с соперниками, с которыми они уже играли по несколько раз, это набивает оскомину. А когда команды начинают наперекрест идти – конечно, это интересно.

Тем не менее лучшая лига мира – НХЛ на такой шаг не идет. Там продолжают играть в своих конференциях до финала.

Почему мы должны сравнивать себя с НХЛ? Как говорится в произведении: у них своя свадьба, у нас своя. У них свой календарь, своя программа, свои заморочки. А у нас свои. Надо брать что-то лучшее. Но может, и они будут брать у нас лучшее. Вот мы перешли на перекрестный плей-офф, и, может, они тоже перейдут на перекрестный. У них свои исторически сложившиеся моменты, у них трибуны переполненные. А у нас в прошлом году посещаемость оставляла желать лучшего. Потому что по 6 матчей провести с одной и той же командой – это не совсем интересно. И болельщики отреагировали своими ногами и билетами. Надо идти по своему собственному пути.

Восточная конференция доминирует над Западной: три восточные команды в полуфиналах. С чем это связано?

С многими причинами, особенно на Западе. Во-первых, Запад не ожидал такой конкуренции и готовился в расслабленном состоянии. Во-вторых, рассчитывали, что то судейство, к которому привыкли, оно так и будет. Но в плей-офф судьи подняли планку претензий к игрокам и не пропускали фолы. Перестали смотреть на прописку хоккеистов, а стали судить в соответствии с кодексом хоккея. А многие клубы к этим вещам просто не привыкли.

Ходило много разговоров, будто главными движками перекрестного плей-офф были два армейских клуба, якобы им надоело постоянно встречаться в полуфиналах, а при перекрестном плей-офф они стабильно бы доходили до финалов. Миф развеян?

Это совершенно не так. Некоторые армейские клубы очень сильно противились новой формуле плей-офф. При этом я знаю, что «Магнитка» с Востока была сторонником перехода на перекрестный плей-офф. Все это сложно выявить, эти переговоры кулуарные не протоколировались. Но, как я говорил, это решение себя оправдало. Я бы вообще со следующего сезона ввел перекрестный плей-офф уже с первого раунда.

«Сейчас идет большая дискуссия вокруг «Авангарда». Михаил Кравец дал два интервью, где было заметно, что он обижен на клуб» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не увидел у Звягина тренерской работы, кроме эмоций и размахиваний руками»

Сейчас идет большая дискуссия вокруг «Авангарда». Михаил Кравец дал два интервью, где было заметно, что он обижен на клуб. Считаете, прав был клуб после его увольнения, учитывая, что со Звягиным команда приободрилась?

Знаете, команда не может приободриться через день после того, как сняли главного тренера. Историей доказано, что если команда демонстративно проигрывает две игры у себя на площадке, причем одна просто разгромная, они просто хотят показать, что существует непонимание между игроками и тренерским штабом. В связи с чем было решено быстро сменить главного тренера на помощника. Но почему был выбран Звягин, я не знаю. Игроки вытащили на себе две игры, но в финальной игре им нужна была помощь. Но там, кроме эмоций и маханий руками, я что-то не увидел особо тренерской работы.

Стоило его продлить на второй сезон?

Не могу давать этому оценку, но считаю, что те, кто был у истоков этой выдающейся идеи, должны будут в будущем разделить ответственность за результат с наставником команды.

В чем секрет «Автомобилиста», как думаете?

Думаю, соскучились по победам. Во-вторых, победа над «Ак Барсом» придала им большие силы и уверенность в себе. Ну и потом состав укомплектован очень неплохо. И там нет расхлябанности. По крайней мере, в тех играх, что я видел, «Автомобилист» показал очень организованную и терпеливую игру. Особенно армейские игроки провоцировали екатеринбуржцев. Они терпели и выдержали. Как говорят: «Ты терпел, и Бог велел». Бог велел, и вот вам и помог.

«В целом «Трактор» показал хорошую организованную игру, но в течение сезона были проблемы. Команда была не в своей тарелке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А «Трактор»? Неудержимая мощь. Катком по «Салавату» прошлись, «Динамо» вообще не оставили шансов.

Я бы не сказал, что по «Салавату» прошлись катком, потому что и там были проблемы, была судейская ошибка, когда в овертайме просмотрели фол и в этой же смене был забит решающий гол. В целом «Трактор» да, показал хорошую организованную игру, но в течение сезона были проблемы. Команда была не в своей тарелке. Но в плей-офф, особенно после матчей с «Динамо» команда поверила в свои силы, поверила, что сезон для них не потерян, они могут вполне себя реабилитировать. И они поймали позитивный настрой.

Два брата Заварухиных оказались главными открытиями сезона. Выход их команд в полуфиналы плей-офф – это победа тех, кто выступал за омолаживание тренерского цеха, смены поколений в КХЛ?

Я думаю, это частный случай. Смена поколений должна проходить безболезненно. Менять надо на тех профессионалов, которые могут что-то решить и чего-то добиться. А если брать только потому, что он молодой… Ну берите, хорошо. Только потом не закрывайтесь. Я считаю, что любая команда в КХЛ ставит перед собой большие задачи, иначе болельщикам это неинтересно. А когда начинают прикрываться: у нас молодая команда, у нас молодой тренер, надо дать им поработать… Пожалуйста, но тогда вы задачи большие не ставьте, скажите своим болельщикам: ребят, мы на плей-офф не претендуем, а там посмотрим.

«СКА всегда пытались играть на грани фола – ну это факт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«СКА привыкли, что судьи к ним относятся снисходительно, а они играли на грани – это факт»

Вы уже упомянули о достойном судействе, к которому оказались не готовы некоторые команды Запада. В истории с жалобами президента СКА Александра Медведева кто прав?

Судейство в плей-офф очень приличное. За исключением одной ошибки, которая повлияла на результат матча. Остальное все было проведено в соответствии с буквой закона. То, что СКА привыкло к тому, что к ним относятся снисходительно, а они всегда пытались играть на грани фола, ну это факт. А когда плей-офф начался, оказалось, что достаточно высокая планка требовательности к игрокам. А игроки к этому делу не привыкли, а тактику менять не хотели, считая, что она идеальная, что это повторение ЦСКА 70-х годов. Но это не так. Команда была собрана со всей страны, со всех краев, а потом после начала сезона они продолжали селекцию, подбирали игроков. Но команда не создается за один сезон. А когда они не чувствуют в себе уверенность, уверенность в тренере… Когда сегодня ты в одном составе выходишь, завтра в другом. Для наших игроков это нонсенс. Наши лидеры привыкли, что им доверяют, даже если они проводят не лучший матч.