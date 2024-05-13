Владимир Плющев: «Не верю, что при Гатиятулине «Ак Барс» заиграет, как ждут»

Он пришел в «Ак Барс», не понимая зачем. Потому что то, что у него в предыдущих клубах была возможность сделать то же самое – у него не получилось

Фото: © «Татар-информ»

«Гатиятулин? Когда тренера выбирают по принципу «а кто еще у нас есть?», получается вот так»

«Ак Барс» так и не объявил о продлении контракта с Радуловым. Сейчас ходят разговоры о том, что хотят расстаться с Шипачевым. Может, казанцам стоило бы оставить хоть кого-то опытного, кто был бы лидером в раздевалке? А то слишком резкое обновление идет.

Там пришла новая тренерская бригада. Со своим видением, со своим менталитетом и своими комплексами. Работать с такими игроками, как Радулов, Шипачев и другие, видимо, им будет сложно в сезоне. Да и вообще им будет сложно в следующем сезоне. Потому что есть объективные причины, которые об этом говорят.

Тренеры, которые пришли, должны определять, могут ли они работать с такими игроками. Но мне интересно, какая задача будет перед ними стоять на сезон.

Сам Гатиятулин заявил, что пришел, чтобы сделать «Ак Барс» чемпионской командой.

Знаете, он пришел туда, не понимая зачем. Мне так показалось. Потому что у него и в предыдущих клубах была возможность сделать то же самое – у него не получилось. А «Ак Барс» – сложная команда. Гораздо сложнее, чем те, что у него были в предыдущей карьере.

Под сложной командой вы подразумеваете структуру пирамиды власти в клубе?

Я имею в виду внутренний менталитет команды. Я работал в «Ак Барсе» с Юрием Ивановичем Моисеевым, я знаю, что такое «Ак Барс» для болельщиков Казани и всего Татарстана. Я знаю, как к команде относятся руководители республики. Я знаю, что там не терпят многих вещей, которые не соответствуют внутренним пожеланиям болельщиков. А для болельщиков важно, чтобы команда играла в хоккей, а не бегала по площадке.

То, что он сказал, дело хорошее, конечно. В России был такой философ Герцен, который сказал «мало хотеть – надо мочь».

Владимир Плющев: «Могу так сказать: общий уровень хоккея у нас, конечно, понижается. Ситуация в плей-офф в этом году показала, что с нашим хоккеем надо что-то делать» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

У вас очевидно очень скептическое отношение к Анвару Гатиятулину в «Ак Барсе». Этот союз будет неудачным, на ваш взгляд?

Это мое личное мнение. Я не собираюсь его никому навязывать. Посмотрим, что будет в октябре-ноябре.

Согласны, что пока Казань на Востоке не выглядит фаворитом следующего сезона?

Могу так сказать: общий уровень хоккея у нас, конечно, понижается. Ситуация в плей-офф в этом году показала, что с нашим хоккеем надо что-то делать. Когда первая команда Запада проигрывает шестой команде Востока. Когда четвертая команда Востока преодолевает железобетонные дерби команды Запада… Значит, здесь есть вещи, которые надо менять.

Говорить о том, что «Ак Барс» в следующем сезоне будет фаворитом… Ну, наверное, многие скажут, что да, конечно. Потому что там великолепная материальная база, прекрасная инфраструктура, интерес публики, интерес руководства республики. Но все это не совсем то, чтобы решать большие задачи. Для того чтобы решать большие задачи, надо понять менталитет татарского хоккея, понять менталитет игроков, менталитет болельщиков. Предложить им программу решения задач. И если она будет одобрена, то есть год-два-три для того, чтобы создать команду чемпионов.

Но я понимаю так, что, кроме лозунгов – пришел сделать команду чемпионов, там ничего больше нет. Тем более что подобрали помощников, которые походили по клубам с неудачным карьерным результатом. И ожидать от них, что они будут стоять перед игроками, которые считают себя значимыми в российском хоккее, сложно.

Когда у нас приглашают людей по принципу «а кого еще можно и где у нас еще есть?», то получается именно так. Я не верю, что Казань на следующий год заиграет так, как от нее ждут болельщики.

«При Бенуа Гру «Трактору» нужно будет несколько лет. Поэтому людям, которые это назначение продавили, нужно будет отвечать»

Сейчас очень большой информационный шум вокруг «Трактора». Там сменили главного тренера Заварухина на Гру. Усиливают центральную ось. Как думаете, это ставка, когда все положено на следующий сезон?

Замена тренера, в общем-то, напрашивалась, но вопрос в другом: какой выбор они сделали и в отношении кого. Потому что любой иностранец, который попадает в российскую среду, ему нужно достаточное время для адаптации. Это нормально для любой страны и лиги.

Иногда наши специалисты быстрее адаптируются. Европейские и североамериканкие тяжелее адаптируются, потому что многие вещи просто понять не могут. Российского человека, менталитет.

Я не знаю, может, они взяли его на перспективу, лет на пять. Но в первые пару сезонов я точно знаю, что результата этот тренер не даст. Если они ставят на сезон, значит, потом те люди, которые это продавливали, должны будут оправдываться перед своими болельщиками.

«В первые пару сезонов я точно знаю, что результата Бенуа Гру не даст. Если они ставят на сезон, значит, потом те люди, которые это продавливали, они должны будут оправдываться перед своими болельщиками» Фото: hctraktor.org

Как считаете, смена Заварухина на Гру, несмотря на обещание оставить в случае прохода двух раундов, – это правильный поступок? С одной стороны, Заварухин не совсем убедил, но и сказанных слов Волкова не воротишь.

Я не думаю, что это только Волков принимал решение. Точно так же, как была информация, что назначение Воробьева в ЦСКА – это было коллективное мнение. И что будет делать этот коллектив, если вопросы возникнут в октябре-ноябре? Мне интересно, кто этот коллектив. Но они приняли решение, и за это решение потом кто-то должен будет отвечать.

Но у нас ведь не принято отвечать, у нас принято, чтобы тренеры отвечали за свои действия. А когда коллективные решения принимаются, то все потом отползают в кусты и никто не знает, кто сказал «А» первым.

Приобретение Кадейкина и Светлакова не делает «Трактор» фаворитами Востока?

Конечно нет. Они его не делают фаворитами, но будут пытаться сделать фаворитами. Подбор игроков – это одна сторона медали. Но другой вопрос, что этими игроками надо управлять. Если человек, который ими управляет, говорит на языке, которого они не понимают, а хоккейный сленг очень жёсткий и игроки должны тебя понимать с полувзгляда, то очень сложно понять, что от тебя хочет тренер в экстремальной ситуации. Поэтому я не верю в иностранных специалистов, которые за год могут что-то сделать.

Кстати, распиаренный Хартли до того, как в «Авангарде» появился Ковальчук, болтался в середине турнирной таблицы. С появлением Ковальчука заиграл. Потому что появился человек, который мог какие-то вещи донести на родном языке хоккеистов. И самое главное, что игроки его ощущали и уважали. А когда берут человека, который не знает менталитета, тем более челябинского менталитета, то я не знаю, что они ждут.

«Автомобилист» в основном переподписывает контракты со своими лидерами. Как думаете, не окажутся ли в таком же положении, как ЦСКА в этом сезоне? Они тоже занимались в основном сохранением состава, но свежей крови почти не вливали.

Сравнивать эти команды нельзя. Я не вижу, чтобы «Автомобилист» на 100 или даже на 90 процентов сохранил состав. У них есть миграция игроков, и они приглашают игроков к себе другого уровня, с учетом изменений.

У ЦСКА другая проблема была. Тренерский штаб посчитал, что они проедут на старых дрожжах, как проезжали два сезона. Да, команда была хорошо укомплектована, были мастеровитые ребята. Они сыграли на своем уровне. Но даже на том уровне должен быть тренер, который вел бы за собой команду.

Даже у легендарного ЦСКА 70-х годов должен был быть тренер, который вел команду. Я прекрасно помню, как Анатолий Тарасов оставил команду и ее возглавил Кулагин – тоже неплохой тренер, но его харизмы не хватило для легендарной команды, чтобы держать ее в лидерах. И когда ЦСКА отставал от «Динамо» на 13 очков, команду снова возглавил Анатолий Владимирович Тарасов и вернул лидерство и чемпионство. При любой звездной команде должен быть звездный тренер.

«Автомобилист» на 100 или даже на 90 процентов сохранил состав. У них есть миграция игроков, и они приглашают игроков к себе другого уровня, с учетом изменений» Фото: hc-avto.ru

«Ну какие прибалты и поляки – хоккеисты? Смешные ребята»

Вы смотрите чемпионат мира? Насколько это интересно без России?

Понимаете, когда собираются команды, которые популяризируют хоккей, лидеры мирового хоккея, это всегда интересно для любого специалиста. Посмотреть, какие тенденции есть в хоккее, какие моменты нам надо учитывать в будущем для себя и какие уроки вынести. Как с негативной, так и с позитивной стороны. Такое мировое событие, конечно, для специалистов интересно.

Сборную России не указали среди самых титулованных на инфографике во время трансляции. Указали только Канаду, Чехию и Швецию. Считаете, это провокация или реально ошибка, как уверяет Люк Тардиф?

(Смеется.) У них очень много «ошибок» в отношении нас. Поэтому здесь удивляться нечему. И меня это особо не интересует. Я знаю историю нашего хоккея, историю советского хоккея, на моих глазах совершались все мировые события, и все звезды советского и российского хоккея немножко старше 50 лет прекрасно понимают, что российский хоккей – это особенная история в мировом хоккее и сбрасывать со счетов их просто невозможно.

А этот случай… Когда люди не знают, как зацепить или обидеть, то начинается вот такой мухлеж и тому подобное. В последнее время столько негативного в нашу сторону было, что я даже не собираюсь на этом заострять внимание.

11 мая на льду «Минск-Арены» состоялся заключительный матч международного тура сборной России Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Второсортные сборные, как Польша или Норвегия, очень просто забивали Мерзликину из «Коламбуса» или Мразеку из «Чикаго». О чем это может говорить? О недостатке мотивации самих вратарей играть на чемпионате мира на своем уровне вне НХЛ?

Так играют взрослые ребята, и они все понимают, что первые матчи – это вообще ни о чем, будем так говорить. Потому что все начинается с четвертьфиналов или полуфиналов. Поэтому некоторые команды приезжают на чемпионат мира, чтобы отойти от всех коллизий, которые случились на Кубке Стэнли. Все основное будет, конечно же, впереди. То, что не всегда команды показывают то, что они могут показать, – ну это уже не первый чемпионат мира, и тенденция будет и дальше продолжаться. Все основное будет в играх на выбывание.

Что касается чемпионатов мира. Я думаю, многие понимают, что некоторые европейские сборные туда подтянуты не по спортивному мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же смешные ребята.

Сейчас в очередной раз идут игры России и Беларуси. В Финляндии журналисты уже назвали это цирковым представлением. Насколько эти игры необходимы? Тем более в таком количестве.

Думаю, они хотят быть в фаворе своих политических деятелей, которые сами не могут понять, что они плюнут – мы утремся, мы плюнем – они утонут. Поэтому на них реагировать не за чем. Да, сейчас мы загнаны в такую ситуацию, когда нам перекрыли международный календарь. И то, что сборные России и Беларуси, того же Казахстана пытаются в этой ситуации находить положительные моменты, – это не дело чухонцев. Их проблемы наступят тогда, когда мы вернемся на эту арену. А сейчас это пиканье со всех сторон балтийских. Ну надо же чем-то кольнуть. Перекрыли всю границу для себя и не поняли, что экономика у них начала рушиться.

Финны нам обязаны вообще всем. В первую очередь своей независимостью. А во-вторых, тем, что им поднимали хоккей советские специалисты. Не канадские, не американские и не шведские. До определенного момента мы вообще не воспринимали их как соперников. Поэтому пусть сидят в своей луже и отдыхают.

Но насколько необходимо такое количество игр России и Беларуси?

Ну если Россию и Беларусь лишили возможности контактировать с другими сборными, которым под запрет поставили все, что можно... Значит, из этой ситуации надо выходить, как и выходят. Нужно смотреть перспективу, смотреть свою молодежь.