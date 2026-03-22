Владимир Плющев назвал главную интригу первого раунда плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о наиболее интригующих противостояниях стартового этапа плей-офф КХЛ.

«Для меня самая интересная пара — это дуэль армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Фаворитов здесь сложно определить, но буду болеть за московских армейцев. В остальных парах, в принципе, всё логично просчитывается, кто выйдет во второй круг», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Экс-наставник сборной также обратил внимание на противостояние минского и московского «Динамо». «Интересная будет пара между минским и московским „Динамо“. Белорусы поправили своё положение в конце регулярного чемпионата, хотя перед плей-офф у них был небольшой провал. Думаю, они выйдут на серию с хорошим настроением», — заявил Плющев.