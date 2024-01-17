Владимир Плющев: «Лидеры «Ак Барса» просто не воспринимают тактику Билялетдинова»

Владимир Плющев: «Я всегда говорил, что команда звезд – это еще не звездная команда. Отдельные звезды – это еще не командные игроки»

Фото: fhr.ru

«Проблема «Ак Барса» в том, что тренер не смог перестроиться под мастерюг»

Владимир Анатольевич, «Ак Барс» сейчас постепенно выбирается из кризиса. На ваш взгляд, почему команде не хватает стабильности?

Сложно судить об «Ак Барсе», потому что в команде достаточно много сильных игроков. Я думаю, просто-напросто ту тактику, которую предлагает главный тренер своим подопечным, она не то что до всех не доходит, она просто не воспринимается. Там много ярких, атакующих, мощных игроков. Но, насколько я знаю, Зинэтула Билялетдинов всегда склонен быть поближе к своим воротам.

В том же «Торпедо» ребята играют за счет хорошей импровизации, они раскованны, им дают возможность делать на площадке то, что другим не дают. А в «Ак Барсе»… Когда мастерюг загоняешь в какие-то рамки, то им, конечно, тяжелее это делать, переваривать.

Получается, под тренера собрали не его команду? Билялетдинову всегда больше работяги подходили, а тут столько творческих ребят.

Может быть, и в этом проблема. Может быть, в том, что главный тренер не сумел перестроиться. Потому что тактика подбирается под игроков. А если у тебя яркие игроки, то надо и тактику подбирать под них, а не игроков под свою тактику. Опытных игроков ломать и заставлять делать то, что внутренне не воспринимается, – это тяжело. И иногда играют без куража, желания. Выполнил свою задачу – и вперед.

Вопрос двух сторон медали. Можем говорить о том, что тренер не перестроился, а с другой стороны и звезды уже «закончились»?

Может быть и это. Я всегда говорил, что команда звезд – это еще не звездная команда. Отдельные звезды – это еще не командные игроки. У нас в свое время был выдающийся футболист, который постоянно говорил «дай мне, я все сделаю», и действительно все делал. Ну, сейчас видимо таких игроков в «Ак Барсе» нет, но желание есть.

«Большие звезды на других площадках играют. А это – опытные игроки с хорошим имиджем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Команда все-таки уже возрастная. Александру Радулову и Вадиму Шипачеву уже за 35. Все говорят, что это большие звезды, но они уже на склоне карьер.

Я не говорил, что это большие звезды. Большие звезды на других площадках играют. А это – опытные игроки с хорошим имиджем. Но звезды – это ярко сказано. Игроки, которые не подходят в НХЛ – сказать, что это звезды, я не могу.

Что касается их возраста. Вам не кажется, что Марат Валиуллин сделал ставку на имена, которые блистали и поиграли за океаном, но слишком поздно?

Вполне возможно, но я не думаю, что игроки приглашались в команду без ведома главного тренера и без анализа. Просто «Ак Барс» рассчитывал, что за счет сильных игроков они решат все свои проблемы, независимо от многих объективных причин.

Посмотрите на СКА. Они собрали практически все лучшее, что есть в КХЛ, но сказать о том, что у них феерическая игра, которая заставляет восхищаться, а соперника – удивляться и бояться, нельзя. Точно так же играют неровно, хотя там точно есть полтора состава, многие игроки которого в любых других командах были бы на лидирующих позициях.

В СКА вопрос больше в неопытности тренера, как видится.

Они собрали игроков, и посчитали, что они решат все проблемы за счет своего опыта и мастерства. Но не все получается.

«Ак Барс» все-таки решил вопрос с Дамиром Жафяровым с помощью обмена. Насколько это стало потерей для Казани и усилением для «Авангарда»?

Если игрок не востребован в одной команде, но достаточно подготовленный мастер, то он будет востребован в другой команде. Я думаю, что он сейчас будет востребован в «Авангарде». Он много пропустил. Сейчас уже январь, и регулярный чемпионат подходит худо-бедно к завершению. К плей-офф может подтянуться. Сейчас начинают просчитывать, на кого удобней попасть в плей-офф, поэтому и результаты не всегда логичные.

«В «Ак Барсе» много ярких, атакующих, мощных игроков. Но, насколько я знаю, Зинэтула Билялетдинов всегда склонен быть поближе к своим воротам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«От Ковальчука большего ждали в «Спартаке». Возможно, поэтому результаты команды просели»

Почему «Спартак» сильно затормозил? Неужели потеря Ивана Морозова была способна повалить всю систему?

Я не думаю, что причина только в одном Морозове. Я думаю, там букет причин. Потому что так команда не может валиться. Шесть поражений подряд. Тем более лидер, который достаточно уверенно себя чувствовал. Есть какие-то причины, которые мешают ребятам себя реализовать.

Среди этих причин некоторые называют негативное влияние Ильи Ковальчука на команду. Мол, тянет на себя одеяло, разбил ту атмосферу, что была осенью…

Чтобы делать такие заявления, надо быть внутри команды, понимать, что там происходит. Я не думаю, что Ковальчук тянет на себя одеяло. Может, от него больше ждали, в том числе ребята из команды. Но я не думаю, что это самая кардинальная причина, по которой команда так неуверенно стартовала после перерыва.

Ковальчук в его возрасте – помощник «Спартаку» в плей-офф? Все-таки он продолжает что-то набирать на льду.

Ну, раз что-то набирает, то хорошо. Какие проблемы? Вопрос в другом – команда ставит перед собой большие задачи, и то что им сейчас тяжело реализовывать ту программу, которую они сами перед собой наметили, – наверное, на это есть причины. Да, эти причины вполне, вероятно, внутри команды.

Что касается плей-офф, там видно будет. До плей-офф надо дожить. У Ильи был старт, потом была микротравма. Поэтому что сейчас гадать-то? Я думаю, он сумеет сделать все, что от него зависит, для того чтобы помочь команде. А как получится – другой вопрос. Хоккей становится быстрее, жестче. И не всегда кондиции, когда тебе 40 лет – это те кондиции, которые были в 25-27.

«Думаю, Ковальчук сумеет сделать все, что от него зависит, для того чтобы помочь команде. А как получится – другой вопрос» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше к «Торпедо» относились спустя рукава, а сейчас к ним готовятся на всех уровнях»

Тот же вопрос о «Торпедо». В чем причина такого мощного отката?

У «Торпедо» немного другая проблема. Если к команде относились раньше спустя рукава: «Ну бегают, а мы решим свои вопросы», то сейчас заработали свой авторитет, и к ним уже готовятся на всех уровнях. Сильнее разбирать игру, разбирать в равных и в неравных составах. Поэтому тяжелее даются те победы, которые были раньше. Но, тем не менее, «Торпедо» не отходит от своего стиля. Может, где-то надо его подкорректировать с учетом приближение плей-офф. Все-таки результат – определяющий. Не всегда то, что блестит, это хорошо. Должно быть что-то фундаментальное, но не броское.

Есть впечатление, что оба тренера от неопытности на уровне клубов сделали ставку на начало сезона, а ко второй части физики и эмоций стало недоставать.

Надо знать, как команда готовилась, и на что делал акцент в эти окна. Про то, что это опытность или неопытность я бы не сказал. У Ларионова достаточно большой энхаэловский опыт. Он работал с выдающимися тренерами НХЛ. Да и в России у него было достаточно хорошие наставники. Человек, который работал в разных системах, приобретал для себя очень много опыта. Я думаю, что он в этом плане – самый опытный тренер из всех, что работают в КХЛ.

«Торпедо» – это молодая команда. Особенно ярких звезд и возрастных игроков нет. Они пока решают задачи своими силами, и решают достаточно успешно, уверенно. В плей-офф будет другая игра, там посмотрим.

Что касается «Спартака», еще раз скажу: может они слишком уверовали в ту тактику, которую они приняли в начале сезона. Слишком были уверены в том, что Ковальчук – это определенный Джокер в этой игре. Но 40 лет – это уже серьезно. Ну а то, что Илья может помочь тренерам в раздевалке, есть яркий пример «Авангарда», когда он, в общем-то, был никем. И вдруг стал всем. Поэтому будем смотреть.

Даже Павел Порядин потух. Такого от него было сложно ожидать в «Нефтехимике».

Надо знать конкретно ситуацию. Это живой человек. Может быть семья, условия, родители, любовь… Все что угодно может быть. Но он не так ярок, как был. Видимо, тоже были микротравмы, и сейчас не совсем дошел до своих кондиций. До плей-офф еще есть время, а парень амбициозный, готов доказывать, что он один из лучших в КХЛ. Будем надеяться, что выйдет из небольшого кризиса. У Овечкина тоже небольшой кризис – такое даже с большими мастерами случается. Я не думаю, что здесь есть какая-то краеугольная проблема, которую невозможно решить.

«Чем слабее были наставники у Козлова, тем у него больше проблем, которые он будет постигать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Салават Юлаев? Я думаю, первый раунд они пройдут, а там уже будут проблемы»

Возвращаясь к теме неопытности тренеров. С подобной проблемой в прошлом сезоне столкнулся и Виктор Козлов в «Салавате Юлаеве». Сделал ставку на «регулярку», а потом команда повалилась в плей-офф.

Тренерский опыт берется не просто с лавочки, а от наставника, в первую очередь. Поэтому, чем слабее были наставники у Козлова, тем у него больше проблем, которые он будет постигать. Все эти азы и все внутренние моменты. А набивать свои шишки – это, конечно, тяжело, особенно когда идет календарь. Да, я соглашусь, что не хватило опыта, не хватило какой-то своей харизмы. Потому что «Салават» всегда был командой, которая ставила большие задачи. Я думаю, первый раунд они пройдут, а там уже будут проблемы.

В нынешнем сезоне он явно поработал над ошибками – команда проводит чемпионат более сбалансировано.

Все эти выражения про «не делать ставку на регулярку» или «когда надо – мы соберемся»… Ну смотрите, как ЦСКА лихорадит. То они выдают феерическую игру, то настолько потухшая игра, что не знаешь, где настоящий ЦСКА. Классная команда – это в первую очередь стабильность. Чем стабильнее выступает, тем больше у нее мастерства. Значит, она может решать серьезные задачи, независимо от ситуации, которая складывается на внешней стороне медали. Если команда идет стабильно, значит, игроки уверены в себе. Сбои могут быть, мало ли какие могут быть причины. У меня в свое время 11 человек было травмировано в Череповце, ничего – болтались, находились в восьмерке стабильно. Стабильность – признак мастерства.