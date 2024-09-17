Владимир Плющев: «Казань не убедила. А Гатиятулин – это так, лишь приложение к «Ак Барсу»

Владимир Плющев об «Ак Барсе»: «Традиции, которые в команде существовали, на которых всегда что-то основывалось, утрачены»

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

«Сумеет ли Гатиятулин убедить игроков «Ак Барса» в своей концепции? Пока не убеждает»

Как вам старт сезона «Ак Барса»? Анвар Гатиятулин убедил?

В общем-то, не убедил. А при чем тут Гатиятулин? Меня Казань не убедила, а Анвар Гатиятулин – это так, лишь приложение к «Ак Барсу».

Но разве не главный тренер ставит игру? Команда очевидно стала играть бодрее.

Я бы не сказал, что они стали бодрее играть. Начали вообще неуверенно. Проблемы существуют, и они будут существовать – это однозначно. Совершенно новый тренерский штаб, в котором нет ни одного человека, который бы работал в предыдущем штабе. А это значит, что традиции, которые в команде существовали, на которых всегда что-то основывалось, они утрачены. Поэтому сказать, что «Ак Барс» впечатляет или дает почву для размышления на Кубок Гагарина, – я бы так не сказал.

Что вы имеете в виду, когда говорите, что Анвар Гатиятулин – это только приложение «Ак Барса»?

Имею в виду, что пришел новый человек с новым тренерским штабом. В «Ак Барсе» существовали определенные традиции, которые существовали вне зависимости от того, кто возглавляет команду. Потому что команда, в общем-то, непростая, представляет республику. А сумеет ли он убедить игроков в той концепции, которую он предлагает? Пока не убеждает.

«Сумеет ли Гатиятулин убедить игроков в той концепции, которую он предлагает? Пока не убеждает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пока там работает только одно звено Ника Петана с Яшкиным. Остальные молчат, кроме Галимова. В чем дело?

Значит, хоккеисты просто не улавливают то, что от них хочет тренерский штаб. Мне сложно сказать, что хочет тренерский штаб, какую они проповедуют идеологию. Потому что он работал во многих командах. В том числе и в топовых – имею в виду в СКА, и что-то какого-то персонального тренерского почерка я там не увидел.

Вратари Казани не убеждают. Билялов поплыл, Амир Мифтахов пока держится, но уверенности в нем нет.

Это уже тренерский штаб должен учитывать, какие позиции надо усиливать. Хотя для этого была целая предсезонная работа.

«Разин рановато корону надел. Переоценил свои возможности и силы»

В чем причина провального старта «Металлурга», помимо отсутствия пятерых ведущих хоккеистов?

Когда на старте сезона многие тренеры (это не только о «Металлурге») сетуют, что у них много игроков в лазарете, это говорит о том, что была неправильно спланирована предсезонная подготовка. Если игроки не готовы, то они получают травмы на ровном месте. На это налетели и лидеры «Авангарда», и в СКА большие проблемы, и в других командах. Травмы в начале сезона – это однозначно неготовность организма к тем нагрузкам, которые им предлагаются в чемпионате.

«Разин позволяет себе вещи, которые нельзя допускать. Увод команды с площадки, оскорбление своих коллег по цеху…» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не может ли быть дело в кризисе второго сезона, когда игроки уже не такие голодные и просто не так отдаются на льду после чемпионства?

Я думаю, что дело в психологии. В том числе в психологии главного тренера. Немножко, по-моему, рановато корону надел Разин. Он позволяет себе вещи, которые нельзя допускать. Увод команды с площадки, оскорбление своих коллег по цеху… Это все говорит о том, что немножечко он переоценил свои силы и возможности.

Как скоро уральцы выйдут из кризиса, по-вашему?

Зависит от того, насколько тренер сможет себя взять в руки. Перестроить команду, психологию, убедить игроков в своей правоте и дальше работать без всяких капризов.

«Немировски только с англоязычными говорит. Не помню, чтобы он давал результат и в более подготовленных командах»

«Салават Юлаев» бодро стартовал с трех побед. Но в последней игре получил полный развал (1:6) от «Автомобилиста». Не хватает запаса прочности?

Думаю, здесь вопрос психологии, а не запаса прочности. Если команда стартовала достаточно успешно в предыдущих матчах чемпионата, то наверное, у них есть что показать. Но сейчас все в лиге подровнялись, ярких лидеров нет ни на Востоке, ни на Западе. И такие качели будут происходить со всеми командами.

Есть мнение, что в Уфе есть четыре-пять мастеровитых хоккеистов и остальные, значительно уступающие им в классе. Недостает баланса команде. Согласны?

Знаете, сбалансированность команды зависит от тренерского штаба. От того, как они все это дело видели и как предполагали.

«Я не помню, чтобы Немировски давал какие-то результаты с командами, которые были даже подготовлены и лучше показывали результаты до его прихода» Фото: hcbarys.kz

В «Барысе» набрали отличную команду под приглашенного Немировски. Но пока это главное разочарование старта сезона.

Наверное, Немировски говорит только по-английски и только с англоязычными игроками. С остальными особо не говорит. Ну я не помню, чтобы Немировски давал какие-то результаты с командами, которые были даже подготовлены и лучше показывали результаты до его прихода.

Дело в тренере, правильно понимаю?

Правильно понимаете. Может, там есть какие-то проблемы, о которых мы не знаем. Но все зависит от главного тренера. Или он действует по плану, который поддержали игроки, или он действует по своему плану и для себя.

А надеяться на хоккеистов, которых привезли из-за океана, – ну это большая глупость главного тренера, если он так рассчитывал.

«Нефтехимик» неожиданно в лидерах Востока. Взяли соперников «нахрапом» в качестве темной лошадки?

Хорошая рабочая команда, которая четко выполняет установку тренера. Тренер достаточно корректно себя ведет по отношению к игрокам и своим коллегам. Не хватают звезд с неба, делают свое дело, и две победы над «Магниткой» показали, что хамить надо не за пределами льда.

«Вратарь должен чувствовать доверие тренера» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чехарда с вратарями в СКА – это постоянная дерготня»

На Западе неожиданный лидер – московский «Спартак». Ожидали такого старта?

Что «Спартак» – явный лидер, я бы тоже не сказал, у них тоже проблемы существуют. Потому что не совсем ровно начали. А то, что состав готов к большим задачам, – это да, однозначно.

Почему СКА, переполненный звездами, пока тоже ищет себя, а не доминирует в Западной конференции, как ждали в Петербурге?

Приглашение большого количества звезд – это еще не звездная команда. Команда делается тренерским штабом, команда определяется той психологией, которую ей задает тренерский штаб, технико-тактическая работа, стратегия команды. Очень большое количество новых игроков, которых надо подвести к общему знаменателю. Пока не все удалось сделать.

Говорят, там снова недовольны вратарем, и теперь уже Серебряков не так мил Роману Борисовичу. Это уже становится анекдотом. Что происходит?

Вы сами ответили. Сначала приглашают игрока, потом разочаровываются в нем. Это не особо хорошо. Если вы приглашаете игрока на определенную роль, то ему надо доверять, и тогда он доверие оправдывает. Чехарда в СКА с вратарями – это уже постоянная дерготня на предсезонке. А это не всегда хорошо, вратарь должен чувствовать доверие тренера. И тогда все будет нормально, даже если временно не показывает хорошую игру.

«Задача тренера в первую очередь – режиссура команды, а здесь используются индивидуально-физические личные качества игроков» Фото: cska-hockey.ru

В прошлую нашу беседу вы критиковали ЦСКА, говорили, что с этим тренером нет духа того ЦСКА из прошлого. Вам нравятся армейцы в начале сезона?

Желания очень много, и ребята есть интересные, команда подобрана по функциональным и физическим данным очень приличная. Но дело в том, что игра далеко не тонкая в технико-тактическом плане. А ЦСКА всегда славился тонкостью в игре, артистизмом.

Задача тренера в первую очередь – режиссура команды, а здесь используются индивидуально-физические личные качества игроков. А что будет дальше? Физика – она же не перманентна. Если тренерский штаб найдет какие-то технико-тактические моменты для внесения тонкости в игру, тогда будет все нормально. По крайней мере, старт не очень убедил болельщиков.