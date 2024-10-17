Владимир Плющев: «До фееричной игры, о которой в «Ак Барсе» мечтают, еще шагать и шагать»

«Не думаю, что вратарский опыт Звягина может дать общекомандную технико-тактическую работу, которая требуется» Фото: hawk.ru

«Звягин и Курьянов – временное явление. В Омске будут искать что-то другое»

Вы изначально со скепсисом отнеслись к идее «Авангарда» продлить Сергея Звягина еще на два сезона. Говорили, что особой тренерской работы не увидели в Омске. По-прежнему так считаете?

Я сказал, что у Омска будут проблемы, они и есть, ничего особенно не изменилось. Самое главное, что команда не может войти в ту колею, в которой она должна быть. О том, что Звягин предпринимает какие-то меры, я бы не сказал. Все на эмоциях, мол, «руками помашем, и игра пойдет».

«Авангард» не в зоне плей-офф. Эта команда по своему составу не то что в зоне первой восьмерки, она должна быть в тройке лучших на Востоке. Сейчас она вне зоны плей-офф и играет очень тяжело все матчи, причем с разными соперниками. О чем тут можно говорить?

У «Авангарда», возможно, сильнейший состав на Востоке: Буше, Спунер, Линден Вей, Галев. Вряд ли дело только в потере Ткачева?

Нет, конечно. Я считаю, в системе подготовки. Не думаю, что вратарский опыт Звягина может дать общекомандную технико-тактическую работу, которая требуется.

Там Артем Курьянов уже ушел с поста генерального менеджера в пользу тренерской работы. Как думаете, это уже поползновения в сторону смены Звягина?

Не знаю, кто в Омске осуществляет кадровую политику, но что-то им надо делать, поэтому что-то и делается. Но я не думаю, что это приведет к кардинальным изменениям.

Почему?

Потому что у Курьянова тоже нет опыта тренерской работы. У такой команды должен быть опытный тренер. Тренер со своей харизмой и видением игры. Который может дать и внести то, что команду заинтересует.

Курьянов был менеджером долгие годы. А тренер – это другое. Я думаю, что это временное явление и на следующий сезон там будут искать что-то еще. А может, и в этом сезоне.

Похоже, у «Авангарда» дела идут только с иностранцами. Стоит ли позвать канадского специалиста или дать шанс Курьянову?

Пускай сами разбираются. Если вы имеете в виду Хартли, то у него тоже дела шли не очень здорово, пока Ковальчук не пришел в команду. Что Хартли натворил там чудес, я бы не сказал. С появлением Ковальчука многое изменилось. А говорить, что Омску везет с иностранцами… Что там везет? Этот неадекватный финн, который бегал в рваном костюме, – Раймо Сумманен – или еще кто-то?

«Видно, что ребята не инертные и небезразличные к результату. А вопрос, что не все получается, – это к тренерскому штабу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если в «Ак Барсе» есть физическая просадка уже в сентябре, то Гатиятулину нужно спрашивать с себя»

«Ак Барс» после удачного начала сезона несколько сдал, проиграв три матча подряд. Потом разгромили «Магнитку», но тут же проиграли «Трактору». Временные трудности?

Что значит трудности? «Ак Барс» в зоне плей-офф. Да, его лихорадит, пока еще нет той стабильности, которой хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Но сказать о том, что он находится на том же уровне, что и Омск, – я бы не сказал. Они все-таки играют более-менее ровно и те матчи, которые надо выигрывать, они выигрывают. Я думаю, они будут постепенно находить свой почерк. Но я еще раз говорю – до той феерической игры, о которой в Казани все мечтают, еще шагать и шагать.

В моменте выглядело, будто физически просели. И Гатиятулин об этом постоянно говорил. Но ведь все играют по одному календарю.

Если главный тренер говорит, что команда просела физически, то он должен предъявить себе претензии. Он готовил команду, она работала по его рецептам, конспектам. Тогда пускай объяснит, почему она просела и что вы такого натворили в предсезонке, что она просела практически в сентябре. В «Ак Барсе» есть игроки, которые могут что-то решать. Видно, что ребята не инертные и небезразличные к результату. А вопрос, что не все получается, – это к тренерскому штабу.

Голкиперы «Ак Барса» проводят слабое начало сезона. Это их тренер Георгий Гевашвили проваливает работу или вратари пока испытывают стартовое волнение?

Какое стартовое волнение может быть? Ребята достаточно опытные, уже прошли огонь, воду и медные трубы в КХЛ. Они семнадцатилетние мальчики? Если нет стабильности, пускай разбираются с тренером по вратарям и с главным.

Нужно искать причины только в тренерском штабе?

Знаете, в таких топовых командах КХЛ, к которым относится и «Ак Барс», где условия созданы идеальные для учебно-тренировочного процесса, для отдыха, восстановления, организации семейного быта, претензии можно предъявлять только к одним – к тренерам.

А что случилось с «Металлургом», по-вашему? Кадровые проблемы есть, но 0:5 – это уже как будто перебор.

Я бы тоже сказал, что это перебор. Играть обладателю Кубка Гагарина у себя дома, при своих зрителях и «гореть» 0:5, причем без вариантов. Но чтобы определить диагноз больному, надо быть рядом с больным.

Я могу только предположить, что это результат предсезонных сборов и демаршей, которые тренер устраивал на предсезонных турнирах. В том числе и в «Магнитке».

«Что касается СКА, там очень большая конкуренция между игроками, в том числе и у вратарей. Она не стабилизирует положение в команде, а приводит к нервозности» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В ЦСКА подобраны игроки очень высокого уровня, но совершенно не организованы. Это вопросы к тренерскому штабу»

СКА и ЦСКА по-прежнему не показывают результатов, которые ждут.

То, что ЦСКА показывает с таким составом, не всегда идет в какие-то рамки. Когда руководители и ветераны начинают говорить: «Парни, посмотрите, в каких свитерах вы играете», я соглашусь. Но дело в том, что эти мысли и перестановки надо было озвучить раньше в команде. В том числе тренерскому штабу.

Я говорил, что в ЦСКА работают специалисты, которые даже не нюхали, что такое армейский дух. И что такое Центральный спортивный клуб армии в хоккее. Требовать от них чего-то другого мне сложно. То, что в ЦСКА подобраны игроки очень хорошего уровня, но совершенно не организованы, – это к тренерскому штабу. И к руководству клуба, которое дало им карт-бланш.

Продолжается история с вратарями у обеих армейских команд. В Петербурге голкиперы вообще не задерживаются.

Что касается СКА, там очень большая конкуренция между игроками, в том числе и у вратарей. Она не стабилизирует положение в команде, а приводит к нервозности. Когда вы приглашаете игрока – лидера другой команды, а у вас он выходит в третьем-четвертом звене, то это непонятная политика. Это вопрос эмоций и психологии. А вратари вообще очень нежные существа, с которыми надо аккуратно работать. Они могут давать результат только когда в них верят. И если вы пригласили вратаря и дали ему понять, что в нем нуждаетесь, то можно какие-то небольшие ошибки ему прощать. Для того, чтобы почувствовал веру в себя тех наставников, которые с ним работают. Когда вратари не ощущают своего постоянного места в составе, тогда это выливается в определенные глупости, которые они могут натворить. И так передается – нестабильность одного переключается на нестабильность другого.

А чем не подошел Просветов ЦСКА? Может, стоило лучше изучать его возможности, а не просто собирать игроков только потому, что они поиграли за океаном?

Все, что я сказал про вратарей армейцев с Невы, касается и других. Нельзя приглашать просто так голкипера, который себя зарекомендовал в другой команде. Надо приглашать того игрока, который соответствует политике клуба, тренерского штаба. А приглашать хоккеиста потому, что он где-то здорово играл… Ну он там здорово играл, и далеко не факт, что он может заиграть здесь. Поэтому все вопросы упираются только в одно: приглашение классных игроков – это еще не классная команда.

0:7 в матче ЦСКА с «Металлургом» – это звоночек или несчастный случай?

Это несчастный случай, однозначно. Но опять же, если возвращаться к теме команд, то, в общем-то, это результат ниже пояса. Во-вторых, это все-таки не «Барыс», который может себе позволить такие пируэты. Шестьдесят минут игры: семь пропустить, не забить ни одной. Это о чем-то говорит.