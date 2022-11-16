Владимир Плющев: «Червоточину в «Ак Барсе» надо было раньше исправлять и не допускать»

«Ак Барс» находится на грани тектонических сдвигов в клубе. Казанская команда прямо сейчас проводит слабейший сезон в своей истории, а Олег Знарок находится на грани своей отставки с поста главного тренера. Бывший наставник сборной России Владимир Плющев в интервью «ТИ-Спорт» разбирает все ключевые аспекты данной ситуации.

Владимир Плющев: «Вопрос стоит именно таким образом, как он стоял раньше: психологическое состояние команды, создание коллектива и нормализация обстановки внутри коллектива» Фото: fhr.ru

«Все-таки незавидное положение у «Ак Барса»

У «Ак Барса» три поражения подряд, потом игра дома со СКА. Как думаете, рекордная серия из шести поражений подряд будет побита?

Мне сложно как-то объяснить эту ситуацию во всех ее деталях. Все-таки незавидное положение у «Ак Барса». Никто не предполагал в начале сезона такие серьезные сложности. Предполагали, что сложности будут, но не до такой степени. Я думаю, что вопрос стоит именно таким образом, как он стоял раньше: психологическое состояние команды, создание коллектива и нормализация обстановки внутри коллектива. То, что там ребята умеют играть, ни у кого не вызывает сомнений. Нет такого слаженного коллектива и ударного кулака, который бы мог решать задачи, – это видно налицо. Сейчас Знарок пытается отдельными решениями закрыть бреши, которые существуют, но вы знаете, так быстро все это дело не решается. Червоточина, которая завелась, ее надо было раньше исправлять, а в принципе ее не надо было допускать. Когда делили на своих и чужих, на великих и не великих. Команда – это команда, которая в состоянии все решать. Сумеет ли справиться тренерский штаб, сумеют ли понять игроки, что не надо никому доказывать, кто из них круче, а надо выходить и хорошо делать свою работу.

Вы сказали про болельщиков. Недавно была создана петиция болельщиками насчет увольнения Олега Знарка. Как думаете, уволят его сейчас? От чего это зависит?

Вы знаете, я не хочу обсуждать петицию болельщиков. Их понять можно, но вопрос стоит в другом. Уволить можно, а что дальше? У них есть харизматичная личность, которая может поднять команду из болота? Есть ли человек, который практически, ну будем так говорить, за счет своей харизмы и знаний и понимания, что такое казанский хоккей, болельщики, есть такая кандидатура? Насколько я знаю, Билялетдинов не слишком соглашается на роль главного тренера. Наверное, видит те проблемы, которые существуют.

«Федоров – выдающийся игрок, но ему досталось достаточно неплохое наследство, у него по сути самый сильный клуб в стране – ЦСКА» Фото: cska-hockey.ru

«Я с вами соглашусь, что «Ак Барс» берет всё, что блестит, а не смотрит»

Тогда встречный вопрос. Я понимаю, что вы профессионал и прекрасно знаете, кто такой Михаил Кравец. Но поверьте, большинство болельщиков близко не знают нового главного тренера «Авангарда». Игоря Ларионова знают, но и у него опыта главного тренера почти не было. Сергей Федоров до прихода в ЦСКА вообще нигде главным тренером не был, Виктор Козлов в Уфе – тоже. У всех у них есть результат. То есть специалисты есть, но руководство «Ак Барса» должно их искать, а не брать то, что на поверхности? По сути, «Ак Барс» берет всё, что блестит: Квартальнов, Доус, Да Коста, Знарок, Шипачев и Радулов. И так далее.

Я с вами полностью соглашусь, с частью вашего вопроса по поводу того, что «Ак Барс» берет всё, что блестит, а не смотрит. Я не собираюсь обсуждать кандидатуры, которые вы перечислили. Но вопрос другой: многие из этих ребят некоторое время поработали вторыми тренерами. И были под кем-то. Это первое. У нас есть люди, кто идет по кругу газпромовскому. Особенно больших результатов не достигали, поэтому здесь каждая фигура по-своему индивидуальна. Федоров – выдающийся игрок, но ему досталось достаточно неплохое наследство, у него по сути самый сильный клуб в стране – ЦСКА. Там каждый знал свое дело.

Но вот приходит время, когда надо уже применять свои какие-то навыки, ну и мы видим, что ЦСКА не такой уж и грозный на сегодняшний день. И выдает иногда тоже какие-то совсем невзрачные матчи. Я соглашусь с «Ак Барсом», что надо выбирать и подбирать, смотреть по менталитету там и так далее, а не просто брать, как сороки. То, что предстоит «Ак Барсу», – это очень сложно. Должен быть лидер, который поведет за собой, который создаст, покажет ребятам, что в общем-то все, что было и происходило, надо забыть и перечеркнуть. Сезон длинный, все вполне можно исправить. Ну а болельщик, он все простит.

«Тренер ведет себя так, как считает нужным. Если Знарок считает, что передергиванием вратаря поможет команде, то…» Фото: ak-bars.ru

«Я понимаю, что сейчас у Олега Валерьевича очень сложная ситуация. Он находится на нервяке»

«Ак Барс» системно проигрывает третьи периоды, когда счет равный или команда уступает. Спросил об этом Знарка, он начал говорить про индивидуальные ошибки игроков. Раньше за ним не наблюдалось, чтобы он обвинял своих игроков напрямую. Он теряет контроль за командой?

Я понимаю, что сейчас у Олега Валерьевича очень сложная ситуация. Он находится на нервяке. Он сам не ожидал ни такого начала, ни такого продолжения. Некоторые его высказывания раньше были на эйфории побед, а сейчас такое не прокатывает. С аналитикой его слова разнятся. Стоит увольнять или нет, это не моя проблема.

Я не собираюсь искать левых и правых, виноватых и так далее. Я думаю, влияют ошибки, допущенные во время предсезонной подготовки и селекции. Причем не только со стороны тренеров, между прочим.

Еще летом казалось, что пара вратарей Мифтахов – Билялов перспективная, но не подходит для топ-клуба, как «Ак Барс». Сейчас мы видим, что в каждой игре Знарок меняет голкиперов. В этом виноват уровень вратарей или тренер зря их дергает? Стоит ли усилить вратарскую линию?

Тренер ведет себя так, как считает нужным. Если Знарок считает, что передергиванием вратаря поможет команде, то… Знаете ведь, бывает такое, что надо передернуть вратаря. Может, тренер видит то, что не видим мы или болельщики. Уверен, что у Олега сложная ситуация. Знаю, как казанские болельщики могут любить и ненавидеть. И это в принципе совершенно. Но никто не ожидал такого старта у «Ак Барса». С этим связаны очень многие проблемы и внутри команды, и вне команды, там нет вины лишь одного человека. Наверное, надо решать, чувствует ли Знарок в себе силы это исправить. Думаю, этот вопрос обсуждается.

Мифтахов и Билялов соответствуют уровню «Ак Барса» или нет?

Я помню Билялова как сильного голкипера, он даже входил в число кандидатов в сборную. Но я не знаю, как там у них роли с Мифтаховым поделены. У клуба, наверное, есть своя политика по этому вопросу. Вратари – это же отдельная каста людей. Я первый тренер в российском хоккее, у которого появился в штабе тренер по вратарям. Потому что я понял одну такую вещь, что они это не игроки, они другие. И с ними должен разговаривать человек, тот, который знает систему и их методологию. Насколько знаю, у вас был такой человек, Сергей Абрамов.

«Сегодня «Салават Юлаев» лидирует, ну а завтра не будет лидировать. Это говорит о том, что уровень команд приравнивается к хорошим середнякам» Фото: hcsalavat.ru

«Якубов лучше разбирается, чем Валиуллин. Я уверен на 100% в этом»

Он и сейчас есть.

Я так понимаю, он сейчас немного в стороне стоит. У вас вообще интересные вещи. У вас и Якубова убрали. Человека, который, наверное, разбирается гораздо лучше многих.

Лучше, чем Марат Валиуллин?

Я уверен на 100% в этом.

Вопрос по первому месту «Салавата Юлаева» на Востоке. Сенсация на фоне «Ак Барса» или нет?

В этом нет никакой сенсации. Рядышком стоят «Автомобилист», «Металлург». Я говорил всегда: ярких лидеров в КХЛ сейчас нет. Поэтому сегодня «Салават Юлаев» лидирует, ну а завтра не будет лидировать. Это говорит о том, что уровень команд приравнивается к хорошим середнякам. К сожалению, сейчас любая команда может обыграть любую. Это не здорово, это чемпионат трудовых коллективов. Это не хорошо. Когда любая может обыграть любую, значит, играют серенькие команды.

«Хоккей «Торпедо» Ларионова будет работать в плей-офф, если судьи будут относиться к «Торпедо» как к команде, которую надо уважать. А не закрывать глаза на фолы против них» Фото: hctorpedo.ru

«Я говорил всегда: ярких лидеров в КХЛ сейчас нет»

СКА же все-таки выделяется на фоне остальных?

Они выделяются по результату. СКА играет за счет хорошей игровой дисциплины, но последнее их турне говорит, что там тоже существуют проблемы. Проблем там хватает и в обороне, ошибки там совсем детские. Хотя непонятно почему. Есть такие тренеры, как Зубов, специалист по игре в обороне. Игра в большинстве тоже оставляет желать лучшего, так же как и у «Ак Барса».

Как вам «Торпедо» Ларионова? Многим нравится их хоккей.

Полностью соглашусь, я об этом уже говорил.

Как думаете, в плей-офф такой хоккей будет работать?

Да будет он работать в плей-офф, если судьи будут относиться к «Торпедо» как к команде, которую надо уважать. А не закрывать глаза на фолы против них. Игорь внедрил за этот короткий период времени действительно хорошие элементы нашей советской школы. Он всегда говорил, что советская школа яркая и фундаментальная. Я не хочу раскрывать его секреты в тренерской работе. Но совершенно уверен, что он требует от них той работы с шайбой, которую требовали в свое время от нас. А это сохранение шайбы, хороший тонкий пас, не пас ради паса, а на обострение.

Фото на анонсе: fhr.ru