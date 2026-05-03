Владимир Никитин, новый рекордсмен России в марафоне: «Казань для меня - талисман»

В столице Татарстана прошло самое массовое и популярное беговое событие сезона – в Казанском марафоне приняли участие более 45 тысяч участников. На чемпионате России, который проходил в рамках КМ-2026, Владимир Никитин установил рекорд страны на марафонской дистанции. Об этих и других событиях трехдневного турнира – в материале «ТИ-Спорта».





Казанский марафон вновь побил все возможные рекорды

Сегодня главным забегом – марафонским – в столице Татарстана завершилась программа 12-го Казанского марафона. Казань давно стала местом не только туристического, но и массового спортивного притяжения. Практически каждый год во время беговых соревнований здесь обновляется, как правило, сразу несколько рекордов: по количеству участников, рекорды трассы, личные рекорды спортсменов и, наконец, рекорды страны.

В этом году Казань вновь оправдала ожидания по росту массовости, приняв свыше 45 тысяч спортсменов и любителей, 70 процентов из которых были иногородними участниками. Столицу РТ посетили бегуны из 78 регионов России и 39 стран. Рекордным по сравнению с прошлыми годами стало и количество участников из зарубежных стран – 876 человек.

Кроме того, уже в пятый раз подряд Казань в рамках КМ принимала и чемпионат России по марафону. И сегодня итогом забега на «королевскую» дистанцию стал новый рекорд страны, который установил Владимир Никитин, преодолевший это расстояние за 2:08:09. Таким образом, он на 45 секунд превзошел достижение Дмитрия Неделина, установленное неделю назад в Дюссельдорфе.

Фазлеева: «Удачи вам и легкого старта в Казани!»

События третьего дня турнира открыла заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Перед стартом она поприветствовала всех участников и пожелала удачи.

«От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова приветствую всех участников значимого международного события, которое проходит сегодня в тысячелетней Казани. Уважаемые любители бега и профессионалы, спасибо вам за приверженность спорту и здоровому образу жизни. Хочу пожелать вам удачи и легкого старта в Казани», – сказала вице-премьер РТ.

Всего в заключительный день на дистанции 42,2 км и 21,1 км (полумарафон) вышли около 21 тысячи человек. Призовой фонд Казанского марафона, за который боролись лучшие бегуны страны, в этом году составил более 10 млн рублей.

32-кратный чемпион России: «Казань для меня – талисман»

Из года в год Казанский марафон пополняется серьезным составом участников из числа профессиональных бегунов. Во второй раз в нем принимает участие 32-кратный чемпион России Владимир Никитин – человек, без преувеличения, переписавший за последние годы историю российского бега на длинные дистанции. На счету Никитина рекорды на 10, 15, 20 километров и в полумарафоне. А теперь к этому списку добавился и марафон.

Никитин и ранее устанавливал рекорды России в Казани. И именно здесь он впервые в карьере выбежал марафон из 2 часов 10 минут.

«Казань для меня – талисман. Здесь у меня всегда получается показывать высокие результаты», – поделился спортсмен с журналистами на пресс-конференции.

Отметим, что Казань считается одной из самых быстрых марафонских трасс страны, несмотря на наличие не совсем удобных поворотов. Но это, как и временами поднимавшийся ветер, было, по словам героя дня, «некритично». Одному из самых титулованных бегунов казанская трасса и в этот раз принесла удачу. Впрочем, после преодоления дистанции спортсмен заявил, что по ходу забега не думал о рекорде.

«Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество. Соперники были достойные, первую половину помогали, но на марафоне любые рывки и дергания могут быть критичны на финише. Такие гонки сейчас очень нужны в России: у нас есть сильные ребята и есть ресурс, чтобы делать быстрые и интересные старты», – приводит слова бегуна пресс-служба Казанского марафона.

Кто еще побил рекорды

Победительницей в женском марафоне стала Луиза Лега, установившая новый рекорд трассы – 2:23:05.

На дистанции 21,1 км первым финишировал Александр Ольков, также установивший рекорд трассы, среди женщин – Вероника Ганыш. Оба бегуна после соревнований отметили быструю трассу и поддержку в Казани.

«Для нас это был успешный забег: мы оба обновили личные рекорды. С погодой повезло, трасса быстрая, поддержка отличная – все было организовано очень хорошо», – сказали они журналистам.

Ранее рекорды трассы на 10 км установили Сергей Шаров (28:24) и Лилия Мендаева (32:05).

Леонов о Казанском марафоне: «Мы входим в топ наряду с Москвой и Санкт-Петербургом»

Министр спорта РТ Владимир Леонов подвел первые итоги трехдневного мероприятия, отметив, что для республики прошедшее масштабное событие стало очередным большим, но привычным вызовом.

«Мы в 12-й раз подряд проводим Казанский марафон и каждый раз стараемся привнести какие-то изменения. К примеру, в этом году мы скорректировали и сделали более удобной трассу по сравнению с прошлыми соревнованиями. В данном отношении мы входим в топ лучших наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. А учитывая, что сейчас мы проводим соревнования не в один день, а в три, это тоже, в общем-то, большой вызов. Спасибо администрации города и всем службам Казани за помощь в организации масштабного мероприятия», – приводит слова Леонова пресс-служба министерства.

Также глава Минспорта РТ отметил, что в Казани сумели оптимизировать расписание соревнований так, чтобы это не доставляло больших неудобств горожанам. К слову, последние принимают участие в Казанском марафоне в качестве болельщиков и активно поддерживают бегунов – на всех трассах было более 100 точек поддержки из их числа.

Директор Казанского марафона: «Думаю, дело в сарафанном радио»

Популярность самого масштабного бегового события в Казани растет с каждым годом и здорово конкурирует с беговыми соревнованиями в Москве и Санкт-Петербурге. В чем причина его популярности, рассказал основатель и директор спортивного мероприятия Вадим Янгиров.

«Если мы говорим о количестве участников – думаю, это сарафанное радио. Люди приезжают к нам в первый раз, возвращаются домой и рассказывают о своих впечатлениях друзьям-знакомым и так далее… Думаю, в следующем году мы соберем еще больше участников», – сказал Янгиров «ТИ-Спорту».

Конечно же, особым поводом для гордости организаторов Казанского марафона является количество заявленных участников на марафонскую дистанцию – 11 700 человек. Полумарафон по центру Казани захотели пробежать 9 532 бегуна. При этом самым излюбленным и массовым стартом остается 10-километровая дистанция – 13 638 человек. 3-километровый забег выбрали 7 121 участник.

Самой короткой дистанцией в Казани стали забеги 40 м для самых маленьких участников, они собрали 346 юных бегунов. В забегах на 300 м и 600 м на старт вышли 2 373 юных спортсмена.