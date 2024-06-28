Владимир Мукомель: Большинство россиян положительно относятся к мигрантам

В прошлом году впервые зафиксировано, что большинство россиян выражают положительное отношение к мигрантам, нежели отрицательное. Такие данные исследования ВЦИОМ привел на конференции в Казани руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ Российской академии наук Владимир Мукомель.

«Межнациональные отношения последний год складываются неплохо. Согласно опросу ВЦИОМ, есть определенная часть россиян, которые насторожены состоянием межнациональных отношений. Но их доля ниже, чем в предыдущие годы», – рассказал докладчик.

По словам ученого, сейчас много говорится о том, что ценности мигрантов и жителей России не совпадают. Но нужно учитывать, что некоторым мигрантам ближе российские ценности, заявил он.

«К нам приезжают не самые худшие люди. Нужно понимать, что в любых потоках есть существенная доля тех, кто имеет хорошее образование. Около 14% имеют высшее образование, многие – среднее профессиональное образование. Они просто не заняты на рабочих местах по своему образованию», – отметил Мукомель.

Кроме того, все чаще фиксируется изменение идентичности мигрантов. То есть те, кто хотят остаться в России, больше идентифицируют себя с ее гражданами, с регионами, где находятся, а не с местом, откуда приехали.

Благодаря мигрантам происходит взаимное обогащение разных культур, подчеркнул руководитель центра.

«Демографические изменения предъявляют новые требования к рынку труда. Неизбежное старение российского населения будет формировать спрос на людей, занятых в экономике заботы и ухода. В развитых экономиках на долю занятых в этой сфере приходится около 10% рабочей силы. И эти рабочие места пользуются спросом у населения. Это тяжелый труд по уходу за больными, за пожилыми людьми, имеющими отклонения», – заключил Мукомель.