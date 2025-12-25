Рождество по католическому календарю 25 декабря празднует не народ Украины, а только киевские власти. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Это власти Украины [празднуют Рождество 25 декабря]. Народ не особо, по-моему, празднует», – отметил он в беседе с РИА Новости.

При этом Мединский уточнил, что католическое Рождество в декабре может отмечаться в отдельных западных регионах страны.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон, согласно которому Рождество на Украине официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.