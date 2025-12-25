news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 декабря 2025 22:51

Владимир Мединский прокомментировал перенос Рождества на Украине на 25 декабря

Читайте нас в
Телеграм

Рождество по католическому календарю 25 декабря празднует не народ Украины, а только киевские власти. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Это власти Украины [празднуют Рождество 25 декабря]. Народ не особо, по-моему, празднует», – отметил он в беседе с РИА Новости.

При этом Мединский уточнил, что католическое Рождество в декабре может отмечаться в отдельных западных регионах страны.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон, согласно которому Рождество на Украине официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.

#владимир мединский #Рождество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025