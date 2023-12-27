Владимир Машков стал президентом премии и фестиваля «Золотая маска»

Народный артист России Владимир Машков стал президентом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом передает ТАСС со ссылкой на Союз театральных деятелей РФ.

«Полномочия президента „Золотой маски“ принял на себя председатель СТД РФ Владимир Львович Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Игоревич Крок», — сказали в союзе.

СТД в конце августа решил выйти из АНО «Премия и фестиваль «Золотая маска» и создать собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски».

Владимир Машков, избранный председателем Союза театральных деятелей РФ 4 декабря на съезде делегатов объединения, назвал одной из задач возвращение доверия к премии «Золотая маска». Он считает, что надо «переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты союза», отметив, что часть из них утратили доверие со стороны профессионального сообщества, государства и спонсоров.