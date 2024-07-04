«Профессия с нулевой гарантией»: актер Владимир Машков провел встречу в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В конференц-зале Национальной библиотеки РТ состоялась встреча народного артиста России, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова с деятелями культуры, студентами и педагогами творческих учебных учреждений Татарстана.

«Наши студенты учатся пять лет и получают диплом о высшем образовании. После окончания театральных училищ многих выпускников не берут в академические театры, потому что нет высшего образования. Артисты вроде уже готовые, и вообще у артиста нет окончательной точки в обучении», — подчеркнул он.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Машков рассказал о работе театра Табакова и театральной школе, а также поделился своими секретами актерского мастерства.

Важной особенностью школы при театре Табакова актер называет объединение среднего общего и высшего образования. Раз в два года школа отбирает детей после 9 класса в Москве и регионах при участии местных театральных деятелей.

«Мы приезжаем в регионы не для того, чтобы забирать таланты. Мы всегда приглашаем представителей местных театров и театральных институтов. Если они в ком-то заинтересуются, мы готовы потенциального абитуриента либо оставить, либо обучить и вернуть в регион», — объяснил Машков.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Обучение проходит бесплатно, за счет Правительства города Москвы и театральной школы. Актер обратил внимание на то, что поступить сюда непросто и еще сложнее удержаться. Поэтому при отсутствии результатов в первый год студент за счет школы возвращается домой.

«Не все станут артистами — это невозможно. Чтобы стать артистом, нужно рискнуть. Это профессия с нулевой гарантией», — уверен Машков.

В рамках мастер-класса по обучению актерскому мастерств Машков рассказал о системе Станиславского, ее связи с открытиями Ивана Павлова, а также разнице между эмоциями (или иначе «страстями») и чувствами.

Приезд Владимира Машкова стал событием для профессиональной общественности и жителей города в целом. Его открытое выступление в зале Национальной библиотеки произвело настоящий фурор.

Накануне, 3 июля, в ТГАТ им. Г. Камала прошел благотворительный спектакль «Ревизор», с которым театр Табакова гастролирует с 2019 года. На показе присутствовали приглашенные работники бюджетных организаций, многодетные семьи и деятели культуры, министр культуры РТ Ирада Аюпова и первый заместитель главы ведомства Юлия Адгамова. Также труппе московского театра вручили корзину цветов от Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Машков, сыгравший в спектакле городничего Сквозник-Дмухановского, также прокомментировал реакцию зала на расширенную сцену появления татарского купца Абдулина со своим семейством. Его появление не было приурочено к приезду в Казань, роль Абдулина изначально присутствовала в постановке.

«Мы очень волновались, как в Казани примут эту сцену. Мы были ошеломлены, когда зрительский зал начал петь вместе с действующими лицами», – сказал худрук театра Табакова.