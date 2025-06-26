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Культура 26 июня 2025 08:15

Владимир Машков перечислил отличительные черты театров Татарстана

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Владимир Машков перечислил отличительные черты театров Татарстана
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков, общаясь с журналистами в Дни «Золотой маски» в Казани, перечислил отличительные черты театров Татарстана.

«Темперамент, искренность и очень глубокая и разнообразная история. Это дает все возможности реализовать себя. И Татарстан действительно пространство очень талантливых людей», – сказал Машков.

Накануне в Казани, напомним, стартовали Дни «Золотой маски». Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предваряет церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов назовут сегодня вечером в новом здании театра имени Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве и лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#Золотая маска #владимир машков #театральная премия #театры татарстана
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