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Культура 4 декабря 2023 15:28

Владимир Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ

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Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей РФ. Об этом передает ТАСС.

«За 176 голосов, против 20», – озвучил итоги тайного голосования делегатов съезда союза председатель счетной комиссии Сергей Морозов.

Председатель избирается на пять лет. Машков сменил Александра Калягина, который руководил организацией почти 30 лет. Всего в тайном голосовании участвовали 208 делегатов со всей страны.

Владимир Машков — актер, режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ. Родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1989-1990 годах был актером Московского художественного академического театра им. А. П. Чехова, с 1990 по 2013-й служил в Московском театре под руководством Олега Табакова («Табакерка»). Участвовал в спектаклях «Матросская тишина», «Ревизор», «Миф о Дон Жуане» и пр. В полнометражном кино дебютировал в 1989 году, исполнив роль молодого человека Никиты в драме «Зеленый огонь козы». В общей сложности снялся в более чем 50 фильмах и сериалах.
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