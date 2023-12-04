Владимир Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей РФ. Об этом передает ТАСС.

«За 176 голосов, против 20», – озвучил итоги тайного голосования делегатов съезда союза председатель счетной комиссии Сергей Морозов.

Председатель избирается на пять лет. Машков сменил Александра Калягина, который руководил организацией почти 30 лет. Всего в тайном голосовании участвовали 208 делегатов со всей страны.

Владимир Машков — актер, режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ. Родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1989-1990 годах был актером Московского художественного академического театра им. А. П. Чехова, с 1990 по 2013-й служил в Московском театре под руководством Олега Табакова («Табакерка»). Участвовал в спектаклях «Матросская тишина», «Ревизор», «Миф о Дон Жуане» и пр. В полнометражном кино дебютировал в 1989 году, исполнив роль молодого человека Никиты в драме «Зеленый огонь козы». В общей сложности снялся в более чем 50 фильмах и сериалах.