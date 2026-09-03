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Культура 3 сентября 2026 00:11

Владимир Машков: Голливуд всегда нуждался в сильных русских характерах

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Голливуд всегда проявлял интерес к русским актерам из-за их эмоциональности и способности создавать сильные характеры. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.

«Один композитор и дирижер однажды очень точно сказал: Америка – это техника, Европа – это стиль, а Россия – это эмоции и чувства. <…> Русские актеры всегда интересовали Голливуд именно своей эмоциональностью и чувственностью. Им нужны сильные русские амбиции, сильные характеры», – сказал Машков.

По его словам, востребованные актеры получают приглашения достаточно быстро, тогда как самостоятельные попытки пробиться в американскую киноиндустрию он считает малоперспективными.

Машков также назвал Голливуд крупной технической площадкой с широкими профессиональными возможностями. Он отметил, что не испытывал сложностей при работе в американском кино.

«Там все эффектно, и для русских артистов задачи на киноплощадке быстропостижимы. Лично я сложностей с воплощением не испытывал и расцениваю Голливуд как одну из площадок, на которых я работал», – подчеркнул актер.

По мнению Машкова, одна из особенностей американской киноиндустрии заключается в привлечении артистов, уже получивших известность у себя на родине.

#владимир машков #Голливуд #актеры
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