Владимир Леонов заявил о желании создать центр адаптивных видов спорта в Татарстане
Идея о создании центра адаптивных видов спорта обсуждается в Татарстане. Об этом на обсуждении публичных целей Минспорта РТ в Общественной палате РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Мы ведем переговоры о создании центра адаптивных видов спорта, чтобы все наши коллективы нашли свой дом, пока у нас нет единого места», – сказал он.
В том числе это место может стать локацией для тренировок команды по баскетболу на колясках «Крылья Барса», которая взяла золотые медали второй год подряд на Чемпионате России, добавил министр.