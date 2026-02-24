news_header_top
Владимир Леонов заявил о желании создать центр адаптивных видов спорта в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Идея о создании центра адаптивных видов спорта обсуждается в Татарстане. Об этом на обсуждении публичных целей Минспорта РТ в Общественной палате РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы ведем переговоры о создании центра адаптивных видов спорта, чтобы все наши коллективы нашли свой дом, пока у нас нет единого места», – сказал он.

В том числе это место может стать локацией для тренировок команды по баскетболу на колясках «Крылья Барса», которая взяла золотые медали второй год подряд на Чемпионате России, добавил министр.

